विज्ञापन

किसे मिलेंगे 15 हजार रुपये, कहां करना होगा आवेदन और कितनी होनी चाहिए सैलरी- हर सवाल का जवाब

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana FAQ: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा उन्हें रोजगार देने वाली कंपनी को भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

Read Time: 4 mins
Share
किसे मिलेंगे 15 हजार रुपये, कहां करना होगा आवेदन और कितनी होनी चाहिए सैलरी- हर सवाल का जवाब
  • प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेगी रकम
  • इस योजना का उद्देश्य अगले दो वर्षों में साढ़े तीन करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है
  • योजना में शामिल युवाओं की सैलरी एक लाख रुपये तक होनी चाहिए, तभी वे लाभार्थी बन सकेंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो चुकी है. उन्होंने बताया कि इस योजना से अगले दो साल में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. इस योजना के तहत पहली नौकरी लगने पर युवाओं को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में हम आपको योजना से जुड़े हर सवाल का जवाब दे रहे हैं. इसमें योजना में आवेदन और इसके नियमों की भी पूरी जानकारी मिलेगी. 

कैबिनेट से मिली थी मंजूरी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक जुलाई, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने वाली इस योजना को मं जूरी दी थी. जिसे अब लागू कर दिया गया है. इसे लेकर पीएम मोदी ने कहा, 'आज 15 अगस्त है और हम इस देश के युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं. यह आपके लिए अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू हो रही है.' 

15 अगस्त पर इंडिया गेट या फिर कहीं और क्यों नहीं फहराया जाता है तिरंगा? जानें लाल किले में ऐसा क्या है खास

किसे मिलेंगे 15 हजार रुपये?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा उन्हें रोजगार देने वाली कंपनी को भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. करीब 99,446 करोड़ रुपये के बजट वाली ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (पीएमवीबीआरवाई) का लक्ष्य दो सालों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां तैयार करना है. इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे.

क्या है योजना की डेडलाइन?

इस योजना में सिर्फ उन्हीं युवाओं को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे जिन्होंने एक अगस्त 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन की है. यानी जुलाई तक अपनी पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. ये योजना 31 जुलाई, 2027 तक की नौकरियों पर लागू रहेगी. यानी अगर अभी-अभी आपकी नौकरी लगी है या फिर लगने वाली है तो आपको 15 हजार रुपये जरूर मिल जाएंगे. 

कितनी होनी चाहिए सैलरी?

अब सवाल ये भी है कि कितनी सैलरी वाले युवाओं को इस योजना के अंदर रखा गया है. अगर आपकी सैलरी एक लाख रुपये तक है तो आप इस योजना के लिए योग्य हैं. इन्हें 15 हजार या फिर एक महीने का EPF वेतन दिया जाएगा. इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. भाग ‘क' में पहली बार नौकरी करने वाले युवा शामिल हैं, वहीं भाग ‘ख' में नौकरी देने वाली कंपनियों को रखा गया है. 

नौकरी छोड़ने पर होगा नुकसान?

EPFO में पहली बार रजिस्टर होने के बाद नौकरी करने वाले युवाओं को दो किस्तों में रकम मिलने की बात कही गई है. जिसमें 6 महीने तक नौकरी करने के बाद पहली किस्त जारी होगी, वहीं  दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी पर मिलेगी. यानी एक साल की नौकरी के बाद आपको 15 हजार रुपये मिलेंगे. 

कहां करना होगा आवेदन?

इस योजना में शामिल होने के लिए आपको कहीं आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपकी नौकरी लगती है और आप EPFO में रजिस्टर होते हैं तो खुद ही आप योजना में शामिल हो जाएंगे. इसी के आधार पर आपको 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. 

कंपनियों को मिलेगा इतना पैसा

नौकरी देने वाली कंपनियों को हर नए कर्मचारी के लिए (जिसकी सैलरी अधिकतम एक लाख रुपये तक हो और जिसने कम से कम छह महीने तक नौकरी की हो) दो सालों तक तीन हजार रुपये महीने तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी देने वालों के लिए ये प्रोत्साहन तीसरे और चौथे साल तक भी जारी रहेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Viksit Bharat Rojgar Yojana, Viksit Bharat Rojgar Yojana FAQ, Viksit Bharat Rojgar Yojana Rules, Viksit Bharat Rojgar Yojana Benefits, Job Scheme
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com