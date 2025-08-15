Independence Day 2025 : भारत 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में उत्सव का माहौल है. राजधानी दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. स्वतंत्रता दिवस हमें ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के बाद मिली आजादी की याद दिलाता है, साथ ही उन शहीदों के बलिदान को भी श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने देश की खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया. यह दिन मातृभूमि के प्रति प्रेम और गर्व का प्रतीक है.
यह स्वतंत्रता दिवस खास इसलिए भी है कि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं. वे लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे. यह रिकॉर्ड उन्हें देश के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाएगा, क्योंकि अब तक कोई भी गैर-कांग्रेस प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया है.
Independence Day 2025 Live : कार्यक्रम का समय
सुबह 7:30 बजे – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंचेंगे
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करेंगे
सुबह 7:35 बजे – राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा
सुबह 7:37 बजे – राष्ट्रीय सलामी और राष्ट्रगान होगा
सुबह 7:45 बजे – प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा
Independence Day 2025 Live Updates
40 हजार जवान, 1000 CCTV, 8 एयर डिफेंस गन... 15 अगस्त पर दिल्ली में ऐसी होगी चाकचौबंद सुरक्षा | delhi independence day security tightens amid terror threat, some trains cancelled
सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, ग्लोबल जिहादी समूहों, घरेलू आतंकी संगठनों, सिख आतंकी समूहों और पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों से खतरे की आशंका जताई है.
स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट: जानिए किन सड़कों पर रहेगा प्रतिबंध | Traffic alert in Delhi on Independence Day: Know on which roads restrictions will be imposed
स्वतंत्रता दिवस समारोह : आम जनता को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पूर्व निर्धारित करें, प्रभावित क्षेत्रों से बचें, और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.
Independence Day 2025 : 'नया भारत' थीम पर 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह
प्रधानमंत्री मोदी आज ऐतिहासिक लाल किले पर 'नया भारत' थीम पर 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे. देश शुक्रवार को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से इस समारोह का नेतृत्व करेंगे.
ndependence Day 2025 : दिल्ली में वाहनों की जांच
स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिसकर्मी वाहनों की जांच कर रहे हैं.
#WATCH | Delhi | Police personnel check vehicles as security heightened across the national capital on the eve of #IndependenceDay2025.— ANI (@ANI) August 14, 2025
(Visuals from Ghazipur border) pic.twitter.com/UQ3Kvpd2Za
जश्न-ए-आजादी: दिल्ली से मुंबई तक... तिरंगे की रोशनी में नहाया देश, सजाई गईं ऐतिहासिक इमारतें; देखें तस्वीरें | Independence Day 2025 Celebration: Country bathed in Tricolour, See Pictures and Videos
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली सहित देश के अलग-अलग जगहों पर सरकारी इमारतों तिरंगे के रंग में नहायी नजर आ रही है. देश के अलग-अलग जगहों से इसकी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं.