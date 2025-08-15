'सुदर्शन चक्र' से लेकर नेक्स्ट जेनरेशन GST तक... कौन सी हैं वो 4 योजनाएं जिनका पीएम मोदी ने किया जिक्र, पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लाल किले के प्राचीर से कई ऐतिहासिक घोषणाएं की. पीएम मोदी ने इन घोषणाओं से इतर अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का भी खास तौर पर जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने देश में बने हथियारों की मदद से दुश्मनों को करारा जवाब दिया, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ. साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत आज के नए भारत की मांग है. अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने हाईपावर डेमोग्राफी मिशन, मिशन सुदर्शन, नए जीएसटी सुधार आदि कई बड़ी घोषणाएं की हैं. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की ये घोषणाएं देश के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती हैं. आज हम आपको इन चार बड़ी घोषणाओं के बारे में बताने जा रहे हैं.

घुसपैठियों को रोकने के लिए हाईपावर डेमोग्राफी मिशन

पीएम मोदी ने देश में हो रहे घुसपैठ को लेकर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं.सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है.एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं. ये बर्दाश्त नहीं होगा.ये घुसपैठिए आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है. सामाजिक तनाव के बीज बो देता है. हम देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे. इसलिए हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है. ये मिशन इस संकट को निपटाने के लिए काम करेगा.

मिशन सुदर्शन तैयार करेगा नया सुरक्षा कवच

पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान मौजूदा समय में देश की सुरक्षा के महत्ता को लेकर कहा कि ये तो साफ है कि सामरिक के साथ-साथ सिविलियन क्षेत्र की सुरक्षा अब पहली प्राथमिकता होने जा रही है. पीएम मोदी ने कहा कि जब युद्ध के टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है तो राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें भी अपनी महारथ का और विस्तार करने की जरूरत है. इसलिए मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए. क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों ना हो लेकिन अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतें है तो इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है.

पीएम मोदी ने कहा कि 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों जिनमें सामरिक के साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल हैं जैसे अस्पताल रेलवे, आस्था के केंद्र हो उन्हें टेक्नोलॉजी के नए तंत्र के तहत सुरक्षा का कवच दिया जाएगा. देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे. किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हमपर वार करने आ जाए उस समय हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर साबित हो. इसलिए अगले दस साल में भगवान कृष्ण से प्रेरणा पाकर उनके सुदर्शन चक्र की राह को चुना है. जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तब श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन ने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था. और दिन में ही अंधेरा कर दिया था.

पीएम मोदी ने कहा कि अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा. मिशन सुदर्शन चक्र एक पावर फुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को धारासायी करेगा और दुश्मन पर कई गुना ज्यादा ताकत से वापस हमला करेगा. हमने इस मिशन के लिए कुछ मूलभूत बातें भी सोची हैं. ये पूरी तरह से आधुनिक सिस्टम पर आधारित होगा. ये सिस्टम हमारे देश के लोगों के द्वारा बनेगा.एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वार फेयर के हिसाब से प्लस वन की स्ट्रैटजी में काम करेगी. तीसरा, टारगेटेड एक्शन व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ेंगे. युद्ध के बदलते तौर-तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात करता हूं.

देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की सौगात

पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश के नौजवानों को एक बड़ा तोहफा दिया है. अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं नौजवानों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं. आज 15 अगस्त है, हम आज के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना चालू कर रहे हैं. आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू हो रही है. इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवानों को 15 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जो कंपनियां नए रोजगार देने के अवसर जुटाएंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगा. इस योजना से साढ़े तीन करोड़ युवाओं को फायदा होगा.



दीपावली पर नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का तोहफा

पीएम मोदी ने कहा कि इस दीपावली मैं देश के युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं. इस दीपावली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. बीते आठ साल में जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है.आठ साल के बाद समय की मांग है कि हम इसका रिव्यू करें.हमने रिव्यू किया और तय किया की हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं. इससे हमारे एमएसएमई को लाभ मिलेगा. इससे इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फायदा है.आज देश विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में लगातर काम कर रहे हैं. हम बहुत तेजी से ये एचीव कर लेंगे.