विज्ञापन
विशेष लिंक

Teaching Good Hygiene Habits for Kids: बच्चों में डालें हाइजीन से जुड़ी ये 10 आदतें, जिंदगी भर रहेंगे बीमारियों से दूर

बच्चों में हाइजीन की 10 आदतें डालें और उन्हें जीवन भर बीमारियों से दूर रखें. आसान और प्रभावी टिप्स माता-पिता के लिए.

Read Time: 5 mins
Share
Teaching Good Hygiene Habits for Kids: बच्चों में डालें हाइजीन से जुड़ी ये 10 आदतें, जिंदगी भर रहेंगे बीमारियों से दूर

Teaching Good Hygiene Habits for Kids: बच्चों में स्वच्छता की आदतें विकसित करना केवल घर को साफ रखने तक सीमित नहीं है. यह उनकी सेहत और जीवनशैली पर लंबे समय तक असर डालती है. आजकल के बच्चे मोबाइल, टीवी और बाहर के वातावरण के संपर्क में रहते हैं, जिससे बैक्टीरिया और वायरस का खतरा बढ़ जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर माता-पिता सही समय पर बच्चों में हाइजीन की आदत डालें, तो वे उम्र भर कई बीमारियों से बच सकते हैं.

बच्चों में हाइजीन की आदतें विकसित करना उनकी सेहत और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है. सही समय पर ये आदतें सीखने से वे जीवन भर कई बीमारियों से बच सकते हैं. नियमित हाथ धोना, दांत साफ करना, साफ कपड़े पहनना और स्नान जैसी सरल आदतें बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं. इसके अलावा बाहर खेलने, खाने और व्यक्तिगत सामान के इस्तेमाल के तरीकों को नियंत्रित करना भी जरूरी है. इस लेख में जानिए बच्चों में डालने योग्य 10 हाइजीन आदतें, जो उन्हें स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन जीने में मदद करेंगी.

बच्चों के लिए 10 स्वच्छता की आदतें | Here are 10 essential personal hygiene practices for kids:

    1. हाथ धोने की आदत

    • खाने से पहले और बाद में, शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना बेहद जरूरी है.
    • साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं.
    • स्कूल से लौटने पर भी बच्चों को हाथ धोने की आदत डालें.

    2. चेहरे और आंखों को छूने से बचाएं

    • बाहरी वातावरण में हाथों से कई बैक्टीरिया और वायरस फैलते हैं.
    • बच्चों को समझाएं कि बिना धोए हाथ आंख, नाक या मुंह को न छुएं.
    • इससे मौसमी बीमारियों और वायरल इंफेक्शन का खतरा कम होता है.

    3. नाखून और बालों की सफाई

    • नाखून लंबे या गंदे होने पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं.
    • बच्चे के नाखून नियमित रूप से काटें और साफ रखें.
    • बालों को भी नियमित धोएं और जूहे या डैंड्रफ से बचाएं.

    4. दांतों की सफाई

    • दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना जरूरी है - सुबह और रात को सोने से पहले.
    • फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट इस्तेमाल करें.
    • दांतों की सफाई से कैविटी और मसूड़ों की बीमारियों से बचा जा सकता है.

    5. साफ कपड़े पहनें

    • बच्चे को हमेशा साफ और सूखे कपड़े पहनने दें.
    • गंदे कपड़े शरीर पर बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं.
    • जूते और मोज़े भी नियमित रूप से धोकर रखें.
    Latest and Breaking News on NDTV

    6. स्नान की आदत

    • बच्चे को रोजाना नहाना सिखाएं, खासकर गर्मियों में.
    • नहाने से त्वचा पर जमा पसीना और धूल साफ होती है.
    • रोजाना स्नान बच्चों की त्वचा और शरीर को संक्रमण से बचाता है.

    7. खाने की आदतें

    • बच्चों को सिखाएं कि खाने से पहले हाथ धोएं.
    • बाहर का जंक फूड और गंदा पानी खाने से बचें.
    • खाने को ढक कर रखें और खाने के बर्तन साफ रखें.

    Also Read: कैसे पता चलेगा क‍ि बच्चों के लंग्स पर होने लगा है प्रदूषण का असर? दिखेंगे ये 5 लक्षण, करें ये काम

    8. व्यक्तिगत सामान का इस्तेमाल

    • बच्चों को यह समझाएं कि टॉवल, रूमाल या पानी की बोतल शेयर न करें.
    • यह वायरल इंफेक्शन और त्वचा की बीमारियों से बचाता है.
    • स्कूल और घर दोनों जगह व्यक्तिगत सामान रखें.

    9. खेल और आउटडोर एक्टिविटी के बाद सफाई

    • बाहर खेलने के बाद हाथ-पैर और चेहरे की सफाई जरूरी है.
    • जूते धोकर घर में प्रवेश करें.
    • इससे धूल, कीटाणु और बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश का खतरा कम होता है.

    10. अच्छे स्वास्थ्य की आदतें

    • पर्याप्त नींद और संतुलित आहार बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करता है.
    • बच्चे को पानी पर्याप्त मात्रा में पिलाएं.
    • रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने से संक्रमण का खतरा कम रहता है.

    हाइजीन की आदतें जीवन भर काम आती हैं

    बच्चों में ये आदतें डालने से न केवल मौसमी बीमारियों से बचाव होता है, बल्कि लंबे समय में जीवनशैली भी स्वस्थ रहती है. माता-पिता और शिक्षक दोनों मिलकर बच्चों को रोजाना यह आदतें सिखाएं. शुरुआती उम्र में यह आदतें डालना आसान होता है और बच्चों में स्वाभाविक रूप से यह जीवन का हिस्सा बन जाती हैं.

    घर और स्कूल में सहयोग

    घर में बच्चों के लिए साफ-सुथरी जगह और व्यक्तिगत सामान सुनिश्चित करें. स्कूल में हाथ धोने के लिए पर्याप्त सुविधा, स्वच्छ टॉयलेट और साफ पानी उपलब्ध हो. बच्चों को सफाई और हाइजीन के महत्व के बारे में सरल भाषा में समझाएं.

    हाइजीन केवल साफ-सफाई का नाम नहीं है. यह बच्चों की सेहत, इम्यूनिटी और भविष्य के जीवनशैली का आधार है. यदि माता-पिता सही समय पर बच्चों में यह आदत डालें, तो वे उम्र भर कई बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं. छोटे-छोटे कदम जैसे हाथ धोना, दांत ब्रश करना, साफ कपड़े पहनना और खाने से पहले हाथ धोना जीवन भर की सुरक्षा की नींव रखते हैं.

    (अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

    पूरी स्टोरी पढ़ें

    NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

    फॉलो करे:
    Good Habits For Kids, Washing Hands For Kids, Washing Hands Song For Kids, Washing Hands Video For Kids, Good Habits For Children, Washing Hands, Washing Hands Song, Washing Hands Lingokids, Kids Washing Hands, Washing Hands Video, Personal Hygiene For Kids, Songs For Kids, Songs For Children, Hygiene Habits For Kids, Rhymes For Children, Hygiene For Kids, Hygiene Habits, Music For Children, Hand Washing Song, Wash Your Hands Song, Hygiene, Healthy Habits
    Get App for Better Experience
    Install Now