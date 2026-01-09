क्या सर्दियों में टोपी लगाने से बाल झड़ने लगते हैं? जानिए इसमें कितनी है सच्चाई

Kya Topi pehnne se bal jhadte hain : सर्दियों का मौसम आते ही हम खुद को गर्म रखने के लिए स्वेटर, जैकेट और ऊनी टोपियां (Woolen Caps) निकाल लेते हैं. लेकिन जैसे ही हम टोपी पहनना शुरू करते हैं, हमारे मन में एक डर बैठ जाता है कहीं टोपी लगाने से मेरे बाल तो नहीं झड़ रहे? सोशल मीडिया और चौक-चौराहों पर अकसर यह चर्चा होती है कि टोपी पहनने से बालों को सांस नहीं मिलती और वे कमजोर होकर गिरने लगते हैं. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई टोपी सर्दियों में बाल झड़ने कारण है? ऐले में आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है.

क्या टोपी पहनने से वाकई बाल झड़ते हैं?

डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ टोपी पहनने से बाल नहीं झड़ते. हमारे बालों की जड़ों (Roots) को ऑक्सीजन बाहर की हवा से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के खून (Blood) से मिलती है. इसलिए यह सोचना कि टोपी पहनने से बालों का दम घुट जाएगा, बिल्कुल गलत है.

लेकिन, यहां कुछ शर्तें लागू होती हैं. अगर आप टोपी पहनते समय कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो आपके बाल जरूर टूट सकते हैं.

बहुत टाइट टोपी पहनना

अगर आपकी टोपी बहुत ज्यादा टाइट है, तो यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकती है. इसके अलावा, टाइट टोपी बालों की जड़ों पर दबाव डालती है, जिसे मेडिकल भाषा में 'ट्रैक्शन एलोपेसिया' कहते हैं. इससे बाल टूटने लगते हैं.

हम अक्सर स्वेटर तो धो लेते हैं, लेकिन टोपी धोना भूल जाते हैं. गंदी टोपी में पसीना, धूल और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे सिर में खुजली या इन्फेक्शन हो सकता है और बाल झड़ सकते हैं.

कई लोग नहाने के तुरंत बाद गीले बालों पर ही टोपी लगा लेते हैं. गीले बाल सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और टोपी की रगड़ से वे आसानी से टूट जाते हैं.

सर्दियों में बाल झड़ने के असली कारण

सर्दियों की हवा बहुत रूखी होती है, जो बालों की नमी छीन लेती है.

बहुत ज्यादा गर्म पानी से सिर धोने से जड़ें कमजोर हो जाती हैं.

इस मौसम में रूसी की समस्या बढ़ जाती है, जो बाल झड़ने की बड़ी वजह है.

बचाव के आसान टिप्स

हमेशा साफ और धुली हुई टोपी ही पहनें.

ऐसी टोपी चुनें जो सिर पर थोड़ी ढीली हो.

अगर संभव हो, तो ऊनी टोपी के अंदर एक सिल्क या सूती कपड़ा लगा लें, इससे बालों में रगड़ कम होगी.

बालों को मॉइस्चराइज रखें और तेल से मसाज जरूर करें.

