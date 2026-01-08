विज्ञापन
ठंडे पानी से बर्तन धुलने में कांप जाती है रूह, तो कर लें ये देसी जुगाड़, झटपट हो जाएगा काम

Thand Me Bartan Done Ke Tips: सर्दियों के मौसम में कोई पानी को हाथ लगाने को कह देता है तो जान ही निकल जाती है. बर्फ सा ठंडा पानी हाथों में पड़ते ही पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है. इस वजह से रोजमर्रा के कुछ कामों को करने में भी दिक्कत आती है.

कड़कड़ाती ठंड में बर्तन धुलने के ये टिप्स आएंगे आपके काम.

Thand Me Bartan Done Ke Tips: सर्दियों के मौसम में कोई पानी को हाथ लगाने को कह देता है तो जान ही निकल जाती है. बर्फ सा ठंडा पानी हाथों में पड़ते ही पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है. इस वजह से रोजमर्रा के कुछ कामों को करने में भी दिक्कत आती है. बता दें कि पानी की टंकी छत पर रखी रहती है और उसका पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है. ऐसे में इस मौसम में बर्फ से पानी से हाथ धोना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि बर्तन धुलते समय आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं, अकड़ने लगते हैं और उंगलिया जमने लगती हैं और उंगलियों में चुभन जैसी होने लगती है. अगर हां तो अब आपकी इस समस्या का समाधान मिल गया है. कुछ स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल कर के आप ठंडे पानी से अपने हाथों को बचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं वो स्मार्ट टिप्स.

ठंड में कैसे धुले बर्तन

  • ठंडे में अगर आप बर्तन धोने जा रहे हैं तो पानी में हाथ डालने से पहले हथेलियों और उंगलियों पर थोड़ा सा सरसों या नारियल तेल लगाकर हल्की मालिश कर लेनी चाहिए. ऐसा करने से हाथ गर्म रहते हैं और नसों में खिंचाव भी कम होता है. जिस वजह से हाथ सुन्न नहीं पड़ते है. 
  • बर्तन धोते समय लंबे रबर के दस्ताने पहनें. ऐसा करने से हाथ सीधे पानी के कॉन्टेक्ट में नहीं आते, जिससे हाथों की गर्मी बनी रहती है.
  • अगर ज्यादा बर्तन धुलने हैं तो बीच में 1–2 मिनट का ब्रेक लेकर हाथों को रगड़ें या फिर गुनगुने पानी से बर्तन धुलें. इससे हाथों में जमी ठंड निकल जाती है. इससे हाथ भी कम गीले होते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है.
  • सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा होती है, इसलिए आप दोपहर या शाम के समय बर्तन धुलें. बर्तन धोने बैठने से 10 मिनट पहले एक बड़े टब में हल्का गर्म पानी और थोड़ा लिक्विड सोप डालकर बर्तनों को उसमें डुबो दें. इससे जब उन्हें धोने बैठेंगे, तो रगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

