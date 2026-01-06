घर पर माउथवॉश कैसे बनाएं? इससे कुल्ला करने पर दूर हो जाएगी मुंह से बदबू और पीले दांतों की दिक्कत

What is the best homemade mouthwash: मुंह से बदबू, पीले दांत और मसूड़ों की समस्या आज बहुत आम हो गई है. ऐसे में लोग ब्रश करने के बाद माउथवॉश का इस्तेमाल भी करते हैं. हालांकि, बाजार में मिलने वाले माउथवॉश तुरंत ताजगी तो देते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल लंबे समय में मुंह की नेचुरल हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. ऐसे में डाइटीशियन श्रेया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने घर पर ही आसान और नेचुरल तरीके से माउथवॉश बनाने का तरीका बताया है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको केवल 2 चीजों की जरूरत होगी और ये दोनों ही चीजें आपको अपनी किचन में आसानी से मिल जाएंगी. आइए जानते हैं इनके बारे में-

चाहिए होंगी ये चीजें

माउथवॉश बनाने के लिए आपको केवल नारियल तेल और लौंग की जरूरत होगी. नारियल तेल और लौंग दोनों ही ओरल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. ये मुंह के बैक्टीरिया को कम करने, बदबू दूर करने और मसूड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

श्रेया गोयल बताती हैं, नारियल का तेल

मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ता है

प्लाक और बदबू को कम करता है, साथ ही

सूजे हुए और दर्द वाले मसूड़ों को आराम देता है.

वहीं, लौंग में नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं

ये दांत के दर्द और मसूड़ों की तकलीफ में राहत देने में असर दिखाती है

इन सब से अलग लौंग कैविटी से बचाव और दांतों की एनामेल को मजबूत बनाने में भी मदद करती है.

इस माउथवॉश को बनाना बहुत आसान है. इसके लिए-

20 ग्राम लौंग लें

20 ग्राम नारियल तेल लें

दोनों को एक पैन में डालकर हल्की आंच पर उबालें

जब तेल में लौंग का रंग और खुशबू आ जाए, तो गैस बंद कर दें

ठंडा होने पर तेल को छान लें और किसी साफ बोतल में भर लें.

रोज सुबह या रात को ब्रश करने के बाद 1 चम्मच तेल मुंह में लें, 1–2 मिनट अच्छे से कुल्ला करें या ऑयल पुलिंग करें, इसके बाद थूक दें. फिर पानी से कुल्ला कर लें.

इन बातों का रखें ध्यान

श्रेया गोयल कहती हैं, इस तेल को कभी भी निगलें नहीं

शुरुआत में रोज एक बार ही इस्तेमाल करें

अगर मुंह में ज्यादा दर्द, सूजन या खून आता है, तो डेंटिस्ट से सलाह लें.

नारियल तेल और लौंग से बना यह होममेड माउथवॉश सस्ता, सुरक्षित और असरदार उपाय है. केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो मुंह की बदबू, मसूड़ों की समस्या और दांतों की गंदगी से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.