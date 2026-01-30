विज्ञापन
विशेष लिंक

डायबिटीज रोगियों के लिए परफेक्ट है गरमा गरम बेसन का दूध, जानें इसे बनाने का सही तरीका और फायदे

Besan Milk For Diabetes: दूध का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो रेगुलर दूध से हटकर एक बार जरूर ट्राई करें बेसन का दूध.

Read Time: 3 mins
Share
डायबिटीज रोगियों के लिए परफेक्ट है गरमा गरम बेसन का दूध, जानें इसे बनाने का सही तरीका और फायदे
Besan Milk: बेसन का दूध पीने के फायदे.(Credit: Screenshot From neerafoodlab Instagram)

Besan Milk For Diabetes: दूध का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है, तो हम सभी जानते हैं. लेकिन इसका अधिक लाभ पाने के लिए अक्सर हममें से ज्यादातर लोग कुछ न कुछ मिलाते हैं. लेकिन डायबिटीज मरीजों के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, कि वो दूध में क्या मिलाकर पीएं. क्योंकि डायबिटीज मरीजों को कई चीजें खाने की मनाही होती है. डायबिटीज आज के समय एक बड़ी समस्या में से एक है. इसे लाइफस्टाइल और खान-पान में बदलाव करके काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं और हेल्दी ड्रिंक की तलाश कर रहे हैं, तो बेसन वाला दूध पी सकते हैं. neerafoodlab ने अपने इंस्ट्राग्राम पर बेसन दूध की रेसिपी का वीडियो शेयर किया है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं बेसन का दूध कैसे बनाएं. 

बेसन का दूध पीने के फायदे- (Besan Doodh Pine Ke Fayde)

बेसन का दूध (Besan Doodh) को सेहत का भंडार कहा जाता है. इस दूध के पीने से सर्दी-खांसी और गले की खराब को दूर करने, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और थकावट को दूर करने में मदद मिल सकती है. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए भी इस दूध का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं बेसन का दूध- (How To Make Besan Milk)

सामग्री-

  • दूध – 1 लीटर
  • घी – 1 बड़ा चम्मच
  • बेसन – 1 बड़ा चम्मच
  • कटे हुए बादाम – 6-7
  • हल्दी पाउडर – 1/2 बड़ा चम्मच
  • सूखा अदरक पाउडर – 1/2 बड़ा चम्मच
  • काली मिर्च पाउडर – 1/2 बड़ा चम्मच
  • इलायची पाउडर – 1/2 बड़ा चम्मच
  • केसर – कुछ धागे

यहां देखें पोस्ट- 

विधि-

  1. एक कढ़ाई में धीमी आंच पर घी गरम करें.
  2. बेसन डालें और धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक वह सुगंधित और हल्का सुनहरा न हो जाए.
  3. कटे हुए बादाम डालें और कुछ सेकंड के लिए भूनें.
  4. लगातार चलाते हुए दूध डालें ताकि गुठलियां न पड़ें.
  5. हल्दी, सूखा अदरक पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर और केसर डालें.
  6. धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक बीच-बीच में चलाते हुए पकाएं, जब तक दूध में स्वाद अच्छी तरह मिल न जाए. गरमागरम सर्व करें.

ये भी पढ़ें- ताकत बढ़ाने के लिए गोलियां नहीं, हफ्ते में 1 बार पी लें ये काढ़ा, डॉक्टर ने बताया एनर्जी बूस्टर हेल्दी ड्रिंक

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Besan Milk, What Happens If Diabetes Patient Drink Besan Milk, Besan Milk Pine Ke Fayde, Sugar-Conscious, Healthy Drink, Winter Comfort, Cozy Evenings, Natural Sweeteners, Monk Fruit Extract, Gram Flour, Milk, Sugar-Free, Diabetes-Friendly, Homemade Recipe, Ayurvedic Recipe
Get App for Better Experience
Install Now