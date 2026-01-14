विज्ञापन
विशेष लिंक

शरीर की कमजोरी दूर करने वाला आयुर्वेदिक पॉवर कॉम्बो है दूध और छुहारा

Doodh Aur Chhuhara Ke Fayde: आयुर्वेद में दूध और छुहारे के मेल को बल्य कहा गया है, यानी ऐसा आहार जो शरीर को बल देता है और जीवन शक्ति बढ़ाता है.

Read Time: 3 mins
Share
शरीर की कमजोरी दूर करने वाला आयुर्वेदिक पॉवर कॉम्बो है दूध और छुहारा
Doodh Aur Chhuhara Ke Fayde: दूध और छुहारा के फायदे.

Doodh Aur Chhuhara Ke Fayde: सही समय पर खाना न लेना, नींद पूरी न होना और लगातार तनाव शरीर को अंदर से खोखला कर देता है, जिस वजह से आज ज्यादातर लोग थकान, कमजोरी और कम इम्यूनिटी की समस्या से परेशान हैं. ऐसे में लोग महंगे सप्लीमेंट और एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ भागते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमें एक बहुत ही आसान, सस्ता और भरोसेमंद उपाय बताता है जो सदियों से शरीर को ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. 

आयुर्वेद में दूध और छुहारे के मेल को बल्य कहा गया है, यानी ऐसा आहार जो शरीर को बल देता है और जीवन शक्ति बढ़ाता है. छुहारा स्वाद में मीठा और तासीर में गर्म होता है, जबकि दूध ठंडा, पोषण से भरपूर और शांत करने वाला होता है. जब इन दोनों को साथ में उबाला जाता है, तो यह शरीर की कमजोरी को दूर करने वाला एक शक्तिशाली मिश्रण बन जाता है, जो सातों धातुओं को पोषण देता है.

कैसे करें दूध छुहारा को तैयार- (How To Prepare Doodh Aur Chhuhara)

इसे बनाना भी बेहद आसान है. 3 से 4 छुहारों के बीज निकालकर उन्हें एक गिलास दूध में डालें और धीमी आंच पर उबालें. जब दूध आधा रह जाए और छुहारे नरम हो जाएं, तब इसे रात को सोने से पहले गुनगुना पिएं और छुहारे चबाकर खाएं.

दूध छुहारा के फायदे- (Doodh Chhuhara Ke Fayde)

1. दुबले-पतले-

इस पॉवर कॉम्बो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह थकान को दूर करता है और शरीर में नई ऊर्जा भरता है. दुबले-पतले लोगों के लिए यह वजन बढ़ाने में मददगार है.

ये भी पढ़ें- कौन सी सब्जी खाने से दिमाग तेज होता है? 

Latest and Breaking News on NDTV

2. इम्यूनिटी-

जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है या जो बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए दूध-छुहारा किसी टॉनिक से कम नहीं. 

3. स्टैमिना बढ़ाने-

दूध छुहारा का सेवन पुरुषों में स्टैमिना और शक्ति बढ़ाने में सहायक माना जाता है. 

4. कमजोरी- 

दूध छुहारा महिलाओं में कमजोरी और खून की कमी यानी एनीमिया में लाभ देता है.

5. शरीर को गर्म-

सर्दियों में दूध छुहारा का सेवन और भी ज्यादा फायदेमंद होता है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है.

6. जोड़ों के दर्द-

दूध छुहारा जोड़ों की जकड़न और दर्द में राहत देता है और सूखी खांसी जैसी समस्याओं से बचाव करता है. 

7. नींद- 

नियमित दूध छुहारा के सेवन से नींद अच्छी आती है, मानसिक थकान कम होती है और मूड भी बेहतर रहता है. 

8. स्किन-

दूध छुहारा त्वचा के लिए भी लाभकारी है, जिससे रूखापन कम होता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है.

नोटः हालांकि, डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Doodh Aur Chhuhara Ke Fayde, How To Prepare Milk And Dry Dates, Doodh Ke Fayde, Dates Ke Fayde, Chhuhara Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now