सब्जी या दाल नहीं, इस सफेद चीज के साथ खाने से डबल होंगे बाजरे की रोटी के फायदे, जानें

Bajra Roti With Milk: भारतीय घरों में रोटी हमारे मील का अहम हिस्सा है. लंच से लेकर डिनर तक में हम रोटी खाना पसंद करते हैं. आज के समय में लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सजग हो गए हैं. इसलिए वो रेगुलर रोटी यानि गेहूं की रोटी की जगह रागी, बाजरा, ज्वार से बनी रोटी खाना पसंद करते हैं. आज हम जिस रोटी की बात कर रहे हैं उसे बाजरे से तैयार किया जाता है. बाजरा एक मोटा अनाज है जिसे सेहत के लिए काफी गुणकारी माना जाता है. इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, जिंक और फॉस्फोरस, शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. बाजरे को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

दूध के साथ बाजरे की रोटी खाने से न सिर्फ स्वाद बल्कि, सेहत के लिए कमाल माना जाता है. क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन (बी2), नियासिन (बी3), पैंटोथेनिक एसिड (बी5) और कोबालामिन (बी12) के अलावा, आयोडीन, पोटैशियम, सेलेनियम और जिंक जैसे गुण पाए जाते हैं. अगर आप दूध के साथ बाजरे की रोटी खाते हैं, तो शरीर को इन समस्याओं से बता सकते हैं.

दूध के साथ बाजरे की रोटी खाने के फायदे- (Doodh Ke Sath Bajre Ki Roti Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

फाइबर से भरपूर होने के कारण यह कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं से राहत दिलाती है, खासकर बासी रोटी गुनगुने दूध के साथ लेने पर गट बैक्टीरिया को फायदा हो सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

2. ब्लड शुगर-

बाजरे का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Low Glycemic Index) ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाता है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है.

3. हड्डियों-

कैल्शियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मददगार है बाजरे की रोटी और दूध का सेवन.

4. मोटापा-

बाजरे की रोटी और दूध खाने से पेट को लंबे समय तक भरा रखने और बार-बार भूख नहीं लगने और वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

5. दिल-

बाजरे में मैग्नीशियम और पोटैशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)