US-Israel-Iran War Today Live Updates: ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध अब 12वें दिन में प्रवेश कर गया है. हर तरफ से एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं. पूरा मिडिल ईस्ट हिंसा की आग में झुलस रहा है. जंग ने दुनिया भर में तेल की कीमतों में भी आग लगा रखी है. ऐसे में अब अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के माइन बिछाने वाले जहाजों पर पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया है. अमेरिका के रक्षा विभाग (पेंटागन) ने कहा कि ईरान युद्ध में हमलों में लगभग 140 अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हुए हैं. इससे पहले अमेरिकी सेना के सात जवानों की मौत की पुष्टि हुई थी. इजरायल ने ईरान और लेबनान पर और अधिक मिसाइलें दागी हैं. इजरायली सेना का कहना है कि वह बेरूत के दक्षिण में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है. पढ़ें जंग से जुड़ा पल-पल का हर अपडेट.
US Iran War News Live: ईरान संघर्ष में 140 अमेरिकी सैनिक घायल: पेंटागन
अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को लेकर पेंटागन ने बड़ी जानकारी दी. पेंटागन ने बताया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान से जुड़े लगातार हमलों के पहले 10 दिनों के दौरान लगभग 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं. सीनेट के डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व में संघर्ष पर सार्वजनिक चर्चा की मांग की है. पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने जारी संघर्ष पर एक बयान में हताहतों के आंकड़े जारी किए. पार्नेल ने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत से लेकर अब तक, 10 दिनों के निरंतर हमलों में लगभग 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं.
US Iran War News Live: ईरान से इजरायल की ओर मिसाइलें दागी गईं- इजरायली सेना
इजरायल की सेना ने बुधवार को कहा कि उसने ईरान से देश की ओर आने वाली कई मिसाइलों का पता लगाया है और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है. ऐसा करके उसने ईरान और लेबनान की ओर से आईं हमलों की "लहर" दबा दी है. सेना ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम अकाउंट पर कहा, "थोड़ी देर पहले, इजरायली सेना ने ईरान से इजरायल की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों को डिटेक्ट किया. एयर डिफेंस सिस्टम खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं."
न्यूज एजेंसी एएफपी के पत्रकारों ने यरूशलेम में हवाई हमले के सायरन और दूर से विस्फोटों की आवाज सुनी.
US Iran War News Live: इराक में अमेरिकी राजनयिक सुविधा पर ड्रोन से हमला - रिपोर्ट
वाशिंगटन पोस्ट ने एक अज्ञात सुरक्षा अधिकारी और एक आंतरिक अमेरिकी विदेश विभाग के अलर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मंगलवार को इराक में एक प्रमुख अमेरिकी राजनयिक सुविधा पर एक ड्रोन ने हमला किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, हमले ने राजनयिक सहायता केंद्र, बगदाद हवाई अड्डे और इराकी सैन्य अड्डों के पास अमेरिकी राजनयिकों के लिए एक लॉजिस्टिक केंद्र को प्रभावित किया. यह स्पष्ट नहीं है कि किसी को कोई चोट आई है या नहीं. पांच अन्य ड्रोनों को रोका गया है.
US Iran War News Live: ईरान के पुलिस प्रमुख ने कहा- प्रदर्शनकारियों के साथ 'दुश्मन' जैसा व्यवहार किया जाएगा
ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद-रजा रदान ने सरकारी टीवी पर ईरानियों को चेतावनी दी है कि जो कोई भी "दुश्मन के अनुरोध पर" सड़कों पर उतरेगा, उसका एक दुश्मन के रूप में सामना किया जाएगा, न कि एक प्रदर्शनकारी के रूप में. हम उनके साथ वही करेंगे जो हम दुश्मनों के साथ करते हैं. हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम दुश्मनों के साथ करते हैं. हमारे सभी जवानों (पुलिस) की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और वे अपनी क्रांति की रक्षा करने, अपने लोगों और अपनी मातृभूमि का समर्थन करने के लिए तैयार हैं.