लो ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं? कैसे करें इससे बचाव, जानें क्या हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस

लोगों में अब लो ब्लड प्रेशर (Low Blood Pressure) की समस्या बहुत आम है. इसका सबसे बड़ा कारण भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और अनहेल्दी फूड का सेवन करना है. यही वजह है कि लोगों में लो ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो चुकी है. मेडिकल की भाषा में इसे हाइपोटेंशन (Hypotension) कहते हैं. यह एक नेचुरल फिजिकल कंडीशन है, जिसके दो सामान्य कारणों में मेडिकल कंडीशन और डिहाइड्रेशन शामिल हैं. आइए जानते हैं लो ब्लड प्रेशर के लक्षण और कारण क्या हैं और साथ ही जानेंगे इसके बचाव के उपाय के बारे में.

लो बीपी के लक्षण | What Are Low BP Symptoms | BP Kam hone Ke Lakshan

लो बीपी के एक नहीं बल्कि कई लक्षण हैं. अगर आपको शरीर में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो इन्हें कभी भी नजरअंदाज ना करें.

थकावट

भूख ना लगना

उल्टी और मतली

ज्यादा पसीना आना

दिल की धड़कन बढ़ना

शरीर का मुरझाना

चक्कर आना

बेहोश होना

हल्की सांस लेना

शारीरिक कमजोरी महसूस होना

धुंधली दृष्टि

ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना

लो बी पी के कारण | Cause of Low BP | Low BP ke Karan

लो ब्लड प्रेशर के कई कारण हैं, जिनमें कुछ कारण नीचे बताए गये हैं.

दवाओं का सेवन करना

थायराइड इंबैलेंस

डायबिटीज

एनीमिया

दिल से जुड़ी समस्याएं

रक्त स्राव में कमी होना

लो बीपी से बचाव कैसे करें (Prevention of Low Blood Pressure)

लो ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए कुछ उपाय हैं, जिनके जरिए इस समस्या से निजात पा सकते हैं.

ज्यादा पानी पिएं

नमक की मात्रा पर ध्यान दें

योग और ध्यान करें

ज्यादा थकान पर आराम करें

तनाव, चिंता और नकारात्मक सोचने से बचें

हेल्दी डाइट का सेवन करें

हेल्थ रूटीन चेकअप फॉलो करें

लो ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस

लो ब्लड प्रेशर से होने वाली समस्याओं में दिल से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस, आघात, चक्कर खाकर गिरना और बेहोशी है. इसलिए इसके निदान के लिए नमक और शहद का सेवन करें. तुलसी और अदर का रस पिएं. मुनक्का का नियमित सेवन करें और नारियल पानी पीते रहें. लो ब्लड प्रेशर होने पर सेब, केला, नाशपाती और अनार खाना चाहिए, क्योंकि इनमें पोटेशियम और विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)