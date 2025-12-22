विज्ञापन
बीपी को कम करने के लिए क्या करें? आपकी यह आदतें कर सकती हैं कमाल

BP Control Kaise Kare: इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं.

BP Control Kaise Kare: गलत खान-पान, स्ट्रेस और बदलता लाइफस्टाइल कई बीमारियों का कारण बन रहा है, जिसमें से एक दिक्कत है बीपी. ब्लड प्रेशर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, ऐसे में इसे कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है. इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं. आइए जानते हैं घर बैठे बीपी कैसे कम किया जा सकता है?

बीपी लेवल को कैसे कम करें?

कम नमक खाना है जरूरी: जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन बढ़ते बीपी का कारण बन सकता है. इसलिए नमक से दूर बनाना बेहद जरूरी है. पैकेट वाले और प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, नमकीन और फास्ट फूड से दूर रहें. 

एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करें: बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए बेहद जरूरी है कि आप रोजाना 30 मिनट वॉक करें. आप चाहें, तो योगा, प्राणायाम और हल्की स्ट्रेचिंग का भी सहारा ले सकते हैं. आपकी यह आदत आपको बीपी के साथ कई बीमारियों से भी दूर रखेंगी.

स्ट्रेस को कहें टाटा: जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस कई बीमारियों का कारण बन सकता है. इसलिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए गहरी सांस लेना, ध्यान करना, मनपसंद संगीत सुनना या कुछ समय अपने शौक के लिए निकालना बेहद जरूरी है. कम तनाव न सिर्फ बीमारियों को दूर रखेगा, बल्कि अच्छी नींद का कारण भी बनेगा. 

पानी पीना है जरूरी: बॉडी में पानी की बीपी को प्रभावित कर सकती है. इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं. आपकी ये आदत शरीर को सही तरीके से काम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

