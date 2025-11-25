BP Symptoms : सिर दर्द को न करें इग्नोर, ये हैं हाई ब्लड प्रेशर के 5 बड़े संकेत

High BP Symptoms : हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन (Hypertension) जैसी बीमारियां अब कम उम्र के लोगों को भी अपना शिकार बना रही हैं. इसे 'साइलेंट किलर' (Silent Killer) भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार यह बिना किसी चेतावनी के शरीर पर हमला करता है. लेकिन, अगर आप अपने शरीर की छोटी-छोटी हरकतों पर ध्यान दें, तो इस बीमारी को गंभीर होने से पहले ही पकड़ सकते हैं. अगर आपको नीचे बताए गए 5 लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि अब अलर्ट होने का वक्त आ गया है.

हाई बीपी के 5 संकेत - 5 signs of high blood pressure

अगर आपको अक्सर तेज सिर दर्द होता है और दवा लेने पर भी आराम नहीं मिल रहा, तो इसे हल्के में न लें. हाई बीपी में सिर के दोनों तरफ तेज दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है.

थोड़ा सा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर अगर आपकी सांस फूल रही है, तो यह हाई बीपी का संकेत हो सकता है. यह बताता है कि आपके दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है.

छाती में भारीपन या दर्द महसूस होना सिर्फ गैस की समस्या नहीं होती. कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने पर हार्ट पर दबाव पड़ता है, जिससे यह दर्द होता है. इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

अगर आपको बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है या अचानक चक्कर आने लगते हैं, तो अपना बीपी जरूर चेक करवाएं.

हाई ब्लड प्रेशर आपकी आंखों की रोशनी पर भी असर डाल सकता है. अगर आपको अचानक धुंधला दिखने लगे या नजर कमजोर महसूस हो, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है.

