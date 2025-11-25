विज्ञापन
BP Symptoms : सिर दर्द को न करें इग्नोर, ये हैं हाई ब्लड प्रेशर के 5 बड़े संकेत

Blood pressure symptoms : अगर आप अपने शरीर की छोटी-छोटी हरकतों पर ध्यान दें, तो इस बीमारी को गंभीर होने से पहले ही पकड़ सकते हैं. अगर आपको नीचे बताए गए 5 लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि अब अलर्ट होने का वक्त आ गया है.

High BP Symptoms : हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन (Hypertension) जैसी बीमारियां अब कम उम्र के लोगों को भी अपना शिकार बना रही हैं. इसे 'साइलेंट किलर' (Silent Killer) भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार यह बिना किसी चेतावनी के शरीर पर हमला करता है. लेकिन, अगर आप अपने शरीर की छोटी-छोटी हरकतों पर ध्यान दें, तो इस बीमारी को गंभीर होने से पहले ही पकड़ सकते हैं. अगर आपको नीचे बताए गए 5 लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि अब अलर्ट होने का वक्त आ गया है.

1. भयानक सिर दर्द - Severe Headache

अगर आपको अक्सर तेज सिर दर्द होता है और दवा लेने पर भी आराम नहीं मिल रहा, तो इसे हल्के में न लें. हाई बीपी में सिर के दोनों तरफ तेज दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है.

2. सांस लेने में दिक्कत - Difficulty Breathing

थोड़ा सा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर अगर आपकी सांस फूल रही है, तो यह हाई बीपी का संकेत हो सकता है. यह बताता है कि आपके दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है.

3. छाती में दर्द - Chest Pain

छाती में भारीपन या दर्द महसूस होना सिर्फ गैस की समस्या नहीं होती. कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने पर हार्ट पर दबाव पड़ता है, जिससे यह दर्द होता है. इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

4. चक्कर आना और थकान - Dizziness and Fatigue

अगर आपको बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है या अचानक चक्कर आने लगते हैं, तो अपना बीपी जरूर चेक करवाएं.

5. धुंधला दिखाई देना - Vision Problems

हाई ब्लड प्रेशर आपकी आंखों की रोशनी पर भी असर डाल सकता है. अगर आपको अचानक धुंधला दिखने लगे या नजर कमजोर महसूस हो, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है.

