'धुरंधर' को झेलना पड़ा है 90 करोड़ का घाटा, वर्ना 'जवान' को कब का छोड़ दिया होता पीछे

फिल्ममेकर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सिर्फ़ विदेशों में ही $27 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करके यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. हालांकि, अगर फिल्म पर कई मिडिल ईस्ट के बाज़ारों में बैन नहीं लगा होता, तो इसकी विदेशी कमाई और भी ज़्यादा हो सकती थी. CNN-News18 को दिए एक हालिया इंटरव्यू में, धुरंधर के डिस्ट्रीब्यूटर, परनाब कपाड़िया ने बताया कि इस बैन की वजह से काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ.

मिडिल ईस्ट में धुरंधर पर बैन का असर

फिल्म के इंटरनेशनल बिज़नेस पर बैन के असर के बारे में बात करते हुए, परनाब ने कहा, “मुझे लगता है कि यह कम से कम $10 मिलियन (लगभग ₹90 करोड़) का बॉक्स ऑफिस नुकसान है, क्योंकि पारंपरिक रूप से एक्शन फिल्में हमेशा मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसलिए, हमें लगता है कि फिल्म को वहां रिलीज़ मिलनी चाहिए थी.”

उन्होंने आगे कहा, “साथ ही, हमें हर इलाके और देश के विचारों, नियमों और कानूनों का सम्मान करना होगा, क्योंकि उनके अपने कारण होते हैं. ये पहली फिल्म नहीं हैं जिसे रिलीज़ से मना किया गया है; इससे पहले फाइटर भी रिलीज़ नहीं हुई थी, साथ ही कई और फिल्में भी. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की कि फिल्म रिलीज़ हो, लेकिन आखिरकार, धुरंधर को अपने दर्शक मिल ही गए, अगर गल्फ में नहीं तो कहीं और.”

परनाब ने आगे बताया कि दिसंबर की छुट्टियों के मौसम ने फिल्म को उन दर्शकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जो शायद इसे गल्फ में देखते. उन्होंने बताया कि इस दौरान बहुत से लोग विदेश यात्रा करते हैं, खासकर मिडिल ईस्ट से यूरोप या अमेरिका. चूंकि फिल्म दिसंबर के दूसरे हिस्से में, छुट्टियों के पीक सीज़न में रिलीज़ हुई थी, इसलिए यात्रा करने वाले दर्शक धुरंधर देखने के लिए समय निकाल पाए.

किन देशों में रिलीज नहीं हुई धुरंधर

धुरंधर को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE के साथ-साथ पाकिस्तान में भी रिलीज़ नहीं किया गया. ये सभी देश हाल के सालों में भारतीय फिल्मों के लिए बड़े बाज़ार रहे हैं. बैन के बावजूद, धुरंधर 2025 में विदेशों में सबसे सफल भारतीय फिल्म रही है. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने 26 दिनों में विदेशों में $27.5 मिलियन कमाए हैं, जिसमें अकेले नॉर्थ अमेरिकन बाज़ार से $17 मिलियन शामिल हैं. इसकी वजह से फिल्म ने दुनिया भर में ₹1101 करोड़ कमाए हैं.