मखाना खाने के फायदे और नुकसान | Makhana Khane Ke Fayde aur Nuksan

Makhana Khane Ke Fayde Aur Nuksan: मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो सेहत और स्वाद दोनों का खजाना है. इसका सेवन भारत में सदियों से होता आ रहा है और आज भी यह हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है. फॉक्स नट्स यानी मखाना ना सिर्फ़ भूख मिटाने का काम करता है बल्कि शरीर को ऊर्जा और ताकत भी देता है. इसमें मौजूद फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व इसे सुपरफूड बना देते हैं. यही वजह है कि इसे स्नैक्स की तरह भी खाया जाता है और पूजा-पाठ में भी इसका विशेष महत्व है.

Makhana Khane Ke Fayde Aur Nuksan: हालांकि, जैसे हर चीज़ के फायदे होते हैं वैसे ही इसके कुछ नुकसान भी हैं. आइए जानते हैं मखाना खाने के फायदे और इसके नुकसान विस्तार से. हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में करना ही सही है क्योंकि ज्यादा खाने से यह डायबिटीज, किडनी और पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है. यानी मखाना तब ही वरदान है जब इसे संतुलित तरीके से खाया जाए.

मखाना क्या है? | What is Makhana or Fox Nuts

मखाना असल में कमल के बीज होते हैं जिन्हें सुखाकर और भूनकर खाया जाता है. अंग्रेजी में इसे Fox Nuts कहा जाता है, ये देखने में हल्के और कुरकुरे होते हैं. पोषण की बात करें तो इनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यही वजह है कि यह वजन घटाने, पाचन सुधारने और दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है.

मखाना खाने के फायदे | Benefits Of Makhana | Makhana Khane Ke Fayde

1. वजन घटाने में मददगार : मखाने में फाइबर भरपूर होता है जिसे पचने में समय लगता है. यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ज्यादा खाने से रोकता है. कम कैलोरी के कारण यह डाइटिंग करने वालों के लिए बेस्ट स्नैक है.



2. डायबिटीज कंट्रोल करता है : मखाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, अगर इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए तो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होता है.



3. ब्लड प्रेशर संतुलित रखता है : इसमें मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. यह दिल को हेल्दी रखने में भी असरदार है.



4. कोलेस्ट्रॉल कम करता है : मखाना खराब कोलेस्ट्रॉल को सोखकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

5. एनीमिया से बचाता है : आयरन की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया में मखाना कारगर साबित होता है. इसमें मौजूद आयरन लाल रक्त कोशिकाओं को मजबूत बनाता है.



6. पाचन तंत्र मजबूत करता है : मखाने का फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिलाता है.



7. चेहरे पर निखार लाता है : मखाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखते हैं. यह झुर्रियों और दानों की समस्या से भी बचाता है.

मखाना खाने के नुकसान | Side Effects Of Eating Makhana | Makhana Khane Ke Nuksan

1. डायबिटीज मरीजों के लिए खतरा: अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह इंसुलिन लेवल बढ़ा सकता है.

2. किडनी रोगियों के लिए हानिकारक: मखाने में पोटेशियम ज्यादा होता है जो किडनी पर दबाव डाल सकता है.

3. कब्ज और दस्त में समस्या: फाइबर अधिक होने के कारण कब्ज या दस्त वाले मरीजों को परेशानी हो सकती है.

4. गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक: प्रेगनेंसी में इसका ज्यादा सेवन ब्लड शुगर और कब्ज की समस्या बढ़ा सकता है.

5. बुजुर्गों के लिए भारी: उम्रदराज लोगों का पाचन कमजोर होता है इसलिए उन्हें कम मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)