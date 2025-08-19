विज्ञापन
चिया सीड्स के फायदे, सेवन का तरीका और नुकसान- Chia Seeds in Hindi

Sabja Beej Khane ke Fayde aur Nuksan: कई स्टडी से पता चलता है कि चिया सीड्स के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिनमें वजन घटाने से लेकर हृदय रोग के जोखिम को कम करना शामिल है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में.

चिया सीड्स के फायदे, सेवन का तरीका और नुकसान- Chia Seeds in Hindi
कितना सुरक्षित है चिया सीड्स का सेवन करना? जानें फायदे और नुकसान | Sabja Beej Khane ke Fayde aur Nuksan

Sabja Beej Khane ke Fayde aur Nuksan: चिया बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं. बता दें, चिया सीड्स फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विभिन्न खनिजों से भरपूर होते हैं. लेकिन हर वो चीज जो शरीर को फायदा पहुंचाती हैं. किसी न किसी तरीके से नुकसान भी देती है.  ऐसे में आइए जानते हैं चिया सीड्स के खाने के फायदे और नुकसान के बारे में.

चिया सीड्स के फायदे (Benefits of Chia Seeds in Hindi)

1. दिल की सेहत : चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड  से भरपूर होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते है, साथ ही इन्हें दिल की सेहत के लिए अच्छा माना गया है.

2. पाचन स्वास्थ्य : चिया सीड्स में मौजूद फाइबर  पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है. अगर आप लंबे समय से कब्ज जैसे समस्या से जूझ रहे हैं, तो चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं.

3. हड्डियों का स्वास्थ्य : चिया सीड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत हैं, जो हड्डियों और दांतों की मजबूती बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं.

4. एनर्जी और मेटाबॉलिज्म : चिया सीड्स में मौजूद फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट का कॉम्बिनेशन ऊर्जा प्रदान और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. जिसके कारण शरीर में हमेशा एनर्जी बनी रहती है.

5. पुरानी बीमारी से राहत : चिया सीड्स क्वेरसेटिन, केम्पफेरोल और क्लोरोजेनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो पुरानी बीमारियों और समय से पहले बुढ़ापे के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं.

6. त्वचा के लिए अच्छा है चिया सीड्स : चिया सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की नमी बनाए रखकर स्वस्थ, चमकदार त्वचा में योगदान करने में मदद करता है.
7.  वजन कंट्रोल में मदद : चिया सीड्स में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो वजन कंट्रोल करने में मददगार है. अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो चिया सीड्स का सेवन करना शुरू कर सकते हैं.

चिया सीड्स के नुकसान | Disadvantages of Chia Seeds in Hindi

आम तौर पर सुरक्षित होते हुए भी, चिया सीड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.

  • चिया सीड्स में मौजूद उच्च फाइबर  के कारण पेट फूलने की समस्या.
  • गैस होना.
  • कब्ज होना
  • घुटन (Choking) का खतरा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

