अंजीर खाने के फायदे और नुकसान | Anjeer Khane Ke Fayde aur Nuksan

Benefits of eating figs: ताजे और सूखे, दोनों ही अंजीर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और त्वचा और बालों के स्वास्थ्य सहित कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं. इसी के साथ ये विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो शरीर को भीतर से पोषण दे सकते हैं. आइए जानते हैं अंजीर किस तरह से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है और क्या इसको अधिक मात्रा में लेने से कुछ नुकसान भी होता है.

अंजीर खाने के फायदे | Benefits of Eating Figs | Anjir Khane ke Fayde

1. पाचन स्वास्थ्य : अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कब्ज से राहत दिलाने में मदद करती है और साथ ही पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखती है.

2. वजन कंट्रोल : फाइबर की मात्रा होने के कारण अंजीर वजन को कंट्रोल करने के लिए अच्छा माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी वजन कम करने की सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं.

3. हार्ट हेल्थ : अंजीर पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और इसमें ऐसे गुण भी होते हैं जो ट्राइग्लिसराइड (Triglyceride) के लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं.

4. हड्डियों की मजबूती : अंजीर के सेवन करना हड्डियों के लिए अच्छा माना गया है. बता दें, इसका सेवन करने से महत्वपूर्ण कैल्शियम और अन्य खनिज प्रदान शरीर को मिलते हैं.

5. ब्लड शुगर कंट्रोल : अंजीर के पत्तों में ऐसे गुण होते हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

6. स्किन हेल्थ : अंजीर एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिसे खाने से स्किन हेल्थ अच्छी रहती है.

7. श्वसन संबंधी समस्या : अंजीर श्वसन संबंधी समस्याओं में भी मदद कर सकता है, और कुछ लोगों का मानना है कि यह यौन स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है.

अंजीर खाने के नुकसान | Disadvantages of eating figs | Anjeer khane ke nuksan

ताज़े और सूखे दोनों तरह के अंजीर (अंजीर) कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा सेवन कुछ नुकसान भी दे सकता है. जो इस प्रकार है.

अंजीर में उच्च फाइबर सामग्री के कारण पेट फूलना.

गैस और पेट में ऐंठन जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को होना.

अंजीर खाने से एलर्जी होना.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)