अचानक हो जाए Low BP तो क्या करें? अपनाएं 5 आसान घरेलू नुस्खे, झटपट कंट्रोल में हो जाएगा बीपी

LOW BP GHARELU NUSKHA : कभी-कभी अचानक से शरीर में कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं और लगता है जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो. ये अक्सर 'लो बीपी' यानी Low Blood Pressure (हाइपोटेंशन) के लक्षण होते हैं. अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ एकदम से ऐसा हो जाए, तो घबराना नहीं है. हम आपको कुछ ऐसे एकदम देसी और झटपट काम (low bp kaise kare control) करने वाले उपाय बता रहे हैं, जो बीपी को तुरंत नॉर्मल करने में मदद कर सकते हैं.

लो बीपी कंट्रोल करने के देसी नुस्खे

जब भी आपको Low BP जैसा महसूस हो, तो सबसे पहले:

तुरंत जमीन या बिस्तर पर लेट जाएं. इससे दिमाग तक खून का बहाव बेहतर होता है और चक्कर आना कम होता है. अगर हो सके तो अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठा लें. यह ग्रेविटी की मदद से दिल और दिमाग तक ब्लड फ्लो को बढ़ाता है.

Low BP की स्थिति में शरीर को तुरंत सोडियम और एनर्जी की जरूरत होती है. ये हैं वो चीजें जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी.

एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक (सादा या काला नमक) घोलकर तुरंत पी लें. नमक में सोडियम होता है, जो बीपी बढ़ाने में मदद करता है.

एक कप कड़क कॉफी या चाय पीने से भी तुरंत फायदा मिलता है. इसमें मौजूद कैफीन ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ाने का काम करता है. ध्यान रहे, ज्यादा कैफीन न लें, बस एक कप काफी है.

अगर घर में ORS (ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स) का पैकेट रखा है, तो उसे पानी में घोलकर तुरंत पी लें. यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है, जो बीपी को सामान्य रखने में जरूरी है.

तुरंत कोई नमकीन स्नैक (जैसे बिस्किट या चिप्स) खाएं और साथ में कोई मीठा जूस (जैसे फलों का जूस) या ग्लूकोज पी लें. नमक और शुगर का कॉम्बिनेशन शरीर को जरूरी ताकत देता है.

डॉक्टर से कब मिलें?

ज्यादातर मामलों में ये घरेलू उपाय काम कर जाते हैं. लेकिन, अगर आपको बार-बार लो बीपी की समस्या हो रही है, या ऊपर बताए उपाय करने के बाद भी चक्कर आना, छाती में दर्द, या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें. लो बीपी किसी और गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)