Foods For Air Pollution: दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे सांसों पर संकट गहरा गया है. ठंड का मौसम आते ही प्रदूषण की समस्या देखी जाती है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution In Delhi) के चलते सेहत को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं. खराब एयर क्वालिटी (Poor Air Quality) से लोगों के स्वास्थ्य पर खासकर बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. प्रदूषण में हवा जहरीली हो जाती है, जिसके चलते हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और हम बीमार पड़ने लगते हैं. बच्चों की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है जिसके चलते वो जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. प्रदूषण से बचने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें.

बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या खिलाएं- (What to add children diet to protect pollution)

1. काली मिर्च-

काली मिर्च में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. प्रदूषण से बचाने और बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काली मिर्च को जरूर डाइट में शामिल करें. इसे आप चाय में डालकर सेव कर सकते हैं. काली मिर्च पाउडर और शहद को मिलाकर सेवन करने से प्रदूषण के कारण सीने में जमा हुए कफ में आराम मिल सकता है.

2. ड्राई फ्रूट्स-

बच्चों की डाइट में ड्राई फ्रूट्स को जरूर शामिल करें. क्योंकि काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश में मौजूद गुण इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

3. हरी सब्जियां-

हरी सब्जियां, धनिया के पत्ते, चौलाई का साग, गोभी और शलजम में कई विटामिन पाए जाते हैं, जो वायु प्रदूषण से बचाने और बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

4. खट्टे फल-

बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और प्रदूषण से बचने के लिए आप रोजाना उनकी डाइट में खट्टे फलों को शामिल कर सकते हैं. क्योंकि संतरा, कीवी, नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है.

