विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या प्रदूषण में बाहर वॉक पर जा सकते हैं?

अक्सर हम सोचते हैं कि सुबह की ताजी हवा में टहलने से शरीर फिट रहता है, लेकिन जब हवा ही खराब हो, तो फिटनेस का क्या होगा?

Read Time: 3 mins
Share
क्या प्रदूषण में बाहर वॉक पर जा सकते हैं?
Delhi Pollution : फिटनेस रुकनी नहीं चाहिए, बस तरीका बदलना होगा.

Is it healthy to walk in Pollution : सर्दियां शुरू होते ही गुलाबी ठंड का मजा लेने के लिए वॉक पर निकलने का मन करता है. लेकिन अगर आप दिल्ली-एनसीआर या किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां हवा 'जहरीली' हो चुकी है, तो आपको थोड़ा रुकने की जरूरत है. अक्सर हम सोचते हैं कि सुबह की ताजी हवा में टहलने से शरीर फिट रहता है, लेकिन जब हवा ही खराब हो, तो फिटनेस का क्या होगा?

क्या प्रदूषण में वॉक करना सही है? 

सीधा जवाब है, नहीं. हेल्थ एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि जब हवा में प्रदूषण (Pollution) का लेवल ज्यादा हो, तो बाहर वॉक या रनिंग करने से बचना चाहिए. दरअसल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या तेज चलते हैं, तो हम सामान्य से ज्यादा गहरी सांसें लेते हैं. इससे हवा में मौजूद खतरनाक कण (PM 2.5) और जहरीली गैसें सीधे हमारे फेफड़ों (Lungs) की गहराई तक पहुंच जाती हैं.

इसका मतलब यह हुआ कि आप सेहत बनाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन अनजाने में अपने शरीर को नुकसान पहुंचा बैठे. इससे सांस फूलना, खांसी, आंखों में जलन और हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

सुबह का वक्त ज्यादा खतरनाक क्यों?

ठंड के दिनों में 'स्मॉग' (धुआं और कोहरा) जमीन के काफी करीब होता है. सुबह के समय तापमान कम होने की वजह से प्रदूषण के कण ऊपर नहीं जा पाते और हमारे आस-पास ही जमा रहते हैं. इसलिए सुबह की वॉक इस मौसम में सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है.

फिटनेस का क्या करें?

इंडोर एक्सरसाइज

पार्क जाने के बजाय घर पर ही योग, स्ट्रेचिंग या रस्सी कूदने (Skipping) जैसी एक्सरसाइज करें.

समय बदलें

अगर बाहर जाना बहुत जरूरी है, तो सुबह की जगह दोपहर में या धूप निकलने के बाद जाएं, जब प्रदूषण थोड़ा कम हो जाता है.

मास्क है जरूरी

अगर AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) बहुत खराब है और आप बाहर हैं, तो N95 मास्क का इस्तेमाल जरूर करें.
कुल मिलाकर, जब तक हवा साफ न हो, 'आउटडोर वॉक' को 'इंडोर वर्कआउट' से रिप्लेस करना ही समझदारी है. जान है तो जहान है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Is It Healthy To Walk In Pollution, Air Pollution, Morning Walk, AQI, Health Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com