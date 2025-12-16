फ्री में साफ होगी घर की हवा! ना प्यूरिफायर, ना बिजली की खपत

How to Purify the House Air: आज के समय में वायु प्रदूषण सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं रह गया है. घर के अंदर की हवा भी कई बार बाहर की हवा से ज्यादा खराब होती है. किचन का धुआं, अगरबत्ती, मच्छर कॉइल, धूल, नमी और बंद कमरों में जमा गैसें हमारी सेहत पर चुपचाप असर डालती हैं. इसके कारण सिरदर्द, आंखों में जलन, एलर्जी, सांस की दिक्कत और बच्चों में बार-बार बीमार पड़ने की समस्या बढ़ रही है. कई लोग सोचते हैं कि घर की हवा साफ रखने के लिए महंगे एयर प्यूरिफायर जरूरी हैं, जिनमें बिजली भी ज्यादा खर्च होती है. लेकिन, सच्चाई यह है कि कुछ आसान और घरेलू उपाय अपनाकर बिना एक भी रुपया खर्च किए घर की हवा को काफी हद तक साफ रखा जा सकता है.

डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया है कि कुछ चीजों का ध्यान रखकर अपने घर की हवा को साफ रख सकते हैं और सांस से जुड़ी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं.

घर को पॉल्यूशन फ्री कैसे रखें? | How to Keep Your Home Pollution-free?

1. रोज सुबह-शाम क्रॉस वेंटिलेशन करें

घर की खिड़कियां और दरवाजे दिन में कम से कम दो बार 20-30 मिनट के लिए खोलें. खास बात यह है कि सामने-सामने की खिड़कियां खुली हों, ताकि हवा आर-पार जा सके. इससे बंद हवा बाहर निकलती है. अंदर जमा कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है. ताजी ऑक्सीजन अंदर आती है. यह तरीका किसी भी मशीन से ज्यादा असरदार माना जाता है.

2. किचन की हवा को नजरअंदाज न करें

किचन घर का सबसे ज्यादा प्रदूषित हिस्सा होता है. खाना बनाते समय चिमनी या एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं. अगर ये न हों, तो खिड़की पूरी खोलें. खाना बनने के बाद भी कुछ देर तक हवा आने दें. इससे गैस, धुआं और तेल के कण घर में नहीं फैलते.

3. झाड़ू की जगह गीले कपड़े से सफाई

डॉक्टर अरविंद का कहना है कि, सूखी झाड़ू लगाने से धूल उड़कर हवा में फैल जाती है. बेहतर है कि फर्श पर गीले पोछे का इस्तेमाल करें. पर्दे, बेडशीट और कालीन समय-समय पर धोते रहें. इससे हवा में उड़ने वाले माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स कम हो जाते हैं.

4. घर में कार्पेट और शो-पीस की सफाई जरूरी

डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि, अगर घर में पॉल्यूशन और डस्ट से बचना है तो घर में बहुत ज्यादा हैवी आर्टिकल्स न रखें और अगर रखें हैं उनकी नियमित रूप से सफाई बहुत जरूरी है. अगर उनकी सफाई नहीं होती है तो उनसे जमा धूल अस्थमा के रिस्क बढ़ावा दे सकती हैं.

Photo Credit: Pexels

5. घर में सिर्फ पौधे नहीं, सही आदतें ज्यादा जरूरी

अक्सर कहा जाता है कि पौधे लगाने से हवा साफ होती है. पौधे मदद जरूर करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है घर में नमी न जमने देना, दीवारों पर फफूंदी न लगने देना, कचरा जमा न होने देना, फंगस और नमी हवा को सबसे ज्यादा खराब करते हैं.

6. धुएं और खुशबू वाली चीजों से दूरी बनाएं

अगरबत्ती, धूप, मच्छर कॉइल और खुशबूदार केमिकल स्प्रे हवा को खराब करते हैं. इनके धुएं में हानिकारक कण होते हैं. बेहतर है कि मच्छरों के लिए जाली या प्राकृतिक उपाय अपनाएं. जरूरत न हो तो अगरबत्ती न जलाएं.

घर की हवा को साफ रखने के लिए महंगे गैजेट नहीं, बल्कि सही आदतों और थोड़ी समझदारी की जरूरत होती है. रेगुलर वेंटिलेशन, साफ-सफाई और धुएं से बचाव अपनाकर आप बिना बिजली खर्च किए अपने घर को काफी हद तक पॉल्यूशन-फ्री बना सकते हैं. साफ हवा सिर्फ सांसों के लिए नहीं, बल्कि पूरी सेहत के लिए जरूरी है.

(यह लेख प्रोफेशर डॉक्टर अरविंद कुमार (चेयरमैन लंग्स ट्रांसप्लांट, मेदांता, गुरुग्राम) से बातचीत पर आधारित है)

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)