IND vs NZ: क्रिकेट जगत का 'सिक्सर किंग', रोहित शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना असंभव!

Rohit Sharma International Sixes World Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 650 छक्के पूरे कर लिए हैं और इस मुकाम तक पहुंचने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. मैच के दौरान लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा ने शुरुआती कुछ ओवरों के बाद उन्होंने अपनी लय पकड़ी और छठे ओवर में पुल शॉट के जरिए पहला छक्का लगाया. इसके बाद अगले ही ओवर में काइल जैमीसन की गेंद पर मिड-ऑन के ऊपर से लगाया गया शानदार शॉट उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 650वां छक्का साबित हुआ.

इस मुकाबले से पहले तक रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 648 छक्के दर्ज थे. इस नए रिकॉर्ड के साथ उन्होंने खुद को पावर हिटिंग का बादशाह साबित कर दिया है.

अलग-अलग फॉर्मेट में रोहित के छक्कों का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में अब तक 357 छक्के लगा चुके हैं. पिछले साल उन्होंने इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया था. वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रोहित का दबदबा रहा है. उन्होंने 205 छक्कों के साथ इस फॉर्मेट से संन्यास लिया और टी20 इंटरनेशनल में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने. वहीं टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा ने अपनी ताकत दिखाई है, जहां उनके बल्ले से अब तक 88 छक्के निकल चुके हैं.

रोहित शर्मा ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

इससे पहले रोहित शर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दो छक्के जड़े और क्रिस गेल के रिकॉर्ड को धवस्त कर दिया और अब वनडे क्रिकेट इतिहास में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं. क्रिस गेल ने बतौर ओपनर वनडे में कुल 328 छक्के (274 पारियों में) लगाए थे, लेकिन अब रोहित शर्मा ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने 329 छक्के लगा दिए हैं और वह अब वनडे क्रिकेट में ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान कुल 29 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन बनाये और इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के आये. यह उपलब्धि और भी खास इसलिए है क्योंकि रोहित ने यह कमाल अपने (191 पारियां) में किया है जो क्रिस गेल के मुकाबले आधी है. रोहित ने अपनी पावर-हिटिंग से सबको प्रभावित किया और एक बार फिर साबित कर दिया कि वो 'सिक्सर किंग' हैं.