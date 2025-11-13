विज्ञापन
विशेष लिंक

1 महीने रोजाना अखरोट खाने से क्या होता है?

Akhrot Khane Ke Fayde: ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो अखरोट को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
1 महीने रोजाना अखरोट खाने से क्या होता है?
Walnut Benefits: अखरोट खाने के फायदे.

Walnut Eating Benefits: अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए कमाल माना जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. दिमाग के आकार का दिखने वाला अखरोट दिमाग की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. लेकिन इसका सिर्फ इतना ही काम नहीं है. आपको बता दें कि अखरोट में फाइबर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटैशियम, विटामिन बी 6, फोलेट और थियामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं रोजाना अखरोट खाने से क्या होता है.

कैसे करें अखरोट को डाइट में शामिल- (How To Consume Walnut)

अखरोट को डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे आप भिगोकर खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं या ठंड में इससे लड्डू बना सकते हैं. अखरोट के लड्डू स्वाद और सेहत से भरपूर होते हैं. लड्डू की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

अखरोट खाने के फायदे- (Akhrot Khane Ke Fayde)

1. हार्ट-

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं. दिल को सेहतमंद रखने के लिए आप रोजाना अखरोट को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- आज डिनर में क्या बनाऊं: राजनीति के साथ-साथ बिहार का खाना भी है मजेदार और गरम, यहां जानें Bihar में खाए जाने वाले व्यंजन 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. स्किन-

अखरोट में मौजूद आवश्यक फैटी एसिड स्किन को मॉइस्चराइज करने और बालों की सेहत में सुधार करने में मदद कर सकते हैं.

3. हड्डियों-

अखरोट में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

4. डायबिटीज-

डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. डायबिटीज मरीजों को कई चीज खाने-पीने की मनाही होती है. लेकिन रोजाना अखरोट खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Walnut, Benefits Of Walnut, What Happens If You Eat Walnut 1 Month, Akhrot Khane Ke Fayde, Who Should Eat Walnut, Why Should Eat Walnut, Walnut Recipes, Walnut Ladoo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com