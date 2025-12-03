विज्ञापन
Ind vs Rsa 2nd ODI: विराट कोहली का नया विश्व रिकॉर्ड, यह नंबर-11 क्रिकेट जगत कभी नहीं भूलेगा

Virat Kohli, India vs South Africa: विराट कोहली ने यूं तो करियर में कई बड़े धमाके किए हैं, लेकिन स्पेशल-11 अगर फैंस की टी-शर्ट पर दिख जाए, तो चौंकिएगा बिल्कुल भी मत

Ind vs Rsa 2nd ODI: विराट कोहली का नया विश्व रिकॉर्ड, यह नंबर-11 क्रिकेट जगत कभी नहीं भूलेगा
पूर्व कप्तान विराट कोहली
ऐसा लग रहा है पूर्व कप्तान विराट कोहली मानो एक नहीं, बल्कि कई प्वाइंट प्रूव करने का मिशन बनाए हुए हैं. कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में दूसरे वनडे में मानो वहीं से शुरुआत की, जहां उन्होंने कुछ दिन पहले ही रांची में छोड़ा था. पारी के 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली लेफ्जी मार्को जानसेन की गेंद पर धीमे से लांग-ऑन  पर खेलकर जैसे ही एक रन लिया, तो पूर्व कप्तान ने करियर का 53वां शतक जड़ दिया. लेकिन इससे इतर उन्होंने अपने चाहने वालों को नंबर-11 का वह खास तोहफा दिया, जो आने वाले समय में अगर चाहने वालों की टी-शर्टों पर दिख जाए, तो आप चौंकिगा बिल्कुल भी मत क्योंकि यह नंबर-11 वेरी-वेरी स्पेशल है. यूं तो क्रिकेट में नंबर-11 कई बातों से जोड़ा है. खिलाड़ियों की जर्सी नंबर से लेकर अलग-अलग आंकड़ों तक, लेकिन जो कोहली ने कर डाला है, वह वनडे इतिहास के करीब 54 साल में कोई भी बल्लेबाज पहले कभी नहीं कर सका!

कोहली और विराट, नंबर-11 बहुत ही खास!

इस नंबर-11 का रिश्ता है वनडे में लगातार दो या इससे ज्यादा बार शतक जड़ने से. विराट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में 53वें शतक के साथ यह कारनामा करियर में 11वीं बार किया. और इससे यह आंकड़ा उनके करियर में इतना स्पेशल हो गया कि आने वाले समय में अगर नंबर-11 का लॉकेट या यह नंबर उनके किसी वाहन पर दिखा जाए, तो चौंकाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी!

