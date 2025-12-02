30 दिन तक रोज अखरोट खाने से क्या होता है? क्या अखरोट गर्म होते हैं या ठंडे? 1 दिन में अखरोट कितने खाने चाहिए?

Akhrot Benefits: अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी मिनरल्स से भरपूर है. ऐसे में अगर आप इसका सेवन सर्दियों के मौसम में करते हैं, तो ठंड से होने वाली कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं. यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है. नियमित रूप से इसका सेवन दिमाग, वजन और हार्ट के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. यहां जानें अखरोट खाने के क्या फायदे हैं?

सुबह खाली पेट अखरोट खाने से क्या होता है?

इम्यूनिटी: बदलते मौसम में अक्सर शरीर बीमारियों का शिकार बनाता है. अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. रोज अखरोट खाने से सर्दी-जुकाम और संक्रमण का खतरा कम किया जा सकता है.

दिल: अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत है, जो दिल को स्वस्थ रखने में बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह खराब कॉलेस्टेरॉल कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. सर्दियों में हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, ऐसे में अखरोट दिल को सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो सकता है.

दिमाग: अखरोट को 'ब्रेन फूड' के नाम से भी जाना जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड ब्रेन सेल्स को पोषण देने में मदद करते हैं, जिससे याददाश्त, एकाग्रता और सोचने की क्षमता बेहतर होती है. नियमित रूप से इसका सेवन दिमाग के लाभदायक माना जाता है.

हड्डियां: अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. सर्दियों में जोड़ों में दर्द या अकड़न की शिकायत बढ़ जाती है. ऐसे में अखरोट का सेवन हड्डियों के लिए फायदेमंद माना जाता है.

एक दिन में कितने अखरोट खाने चाहिए?

एक दिन में 2 से लेकर 6 अखरोट तक आप आराम से खा सकते हैं.

अखरोट की तासीर कैसी होती है?

अखरोट की तासीर गर्म होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)