IND vs SA 2nd ODI: साउथ अफ्रीका ने 359 का सफल चेज कर बनाया महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड लिस्ट में टॉप पर

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ बुधवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारियों के दम पर निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए थे. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने 49.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने इतिहास रच दिया है और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.
साउथ अफ्रीका के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड
साउथ अफ्रीका अब भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गया है. ऑस्ट्रेलिया ने मोहाली में 2019 में 359 का सफल चेज किया था. वहीं भारतीय सरजमीं पर वनडे में यह दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज है.
साउथ अफ्रीका के नाम अब वनडे में 350 से अधिक के स्कोर के तीन सफल रन चेज हैं. यह वनडे में किसी भी टीम द्वारा संयुक्त रूप से सबसे अधिक हैं. भारत ने भी 3 बार ऐसा किया है.
वहीं भारत में यह 350 से अधिक के सफल चेज का पांचवां मौका रहा. 350 से अधिक वनडे मैचों में 13 सफल मैचों में से पांच भारत में हुए हैं. किसी अन्य देश में दो से अधिक नहीं हुए हैं.
भारत में वनडे मैचों में 350 से अधिक का सफल पीछा
- 360 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 2013
- 359 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, मोहाली, 2019
- 359 - दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत, रायपुर, 2025
- 351 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2013
- 351 - भारत बनाम इंग्लैंड, पुणे, 2017
विशाखापत्तनम में होगा 'फाइनल'
भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद रांची में खेले गए पहले वनडे मैच को 17 रन से अपने नाम किया था. अब सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाना है, जिसके बाद पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज का आयोजन होगा.
टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारियों के दम पर निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए थे. विराट कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए 156 गेंदों में 195 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
ऋतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 2 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 105 रन की पारी खेली, जबकि विराट कोहली 93 गेंदों में 102 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 2 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. भारतीय टीम ने 289 के स्कोर तक 5 विकेट गंवा दिए थे. यहां से कप्तान केएल राहुल (66) ने रवींद्र जडेजा (24) के साथ छठे विकेट के लिए 69 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.
इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने 49.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. साउथ अफ्रीका को 26 के स्कोर पर क्विंटन डी कॉक (8) के रूप में बड़ा झटका लगा. यहां से कप्तान टेंबा बावुमा ने एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी करते हुए मैच में मेहमान टीम की वापसी कराई.
बावुमा 48 गेंदों में 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद मार्करम ने मैथ्यू ब्रीत्जके के साथ तीसरे विकेट के लिए 70 रन जुटाते हुए टीम को 197 के स्कोर तक पहुंचा दिया. मार्करम 98 गेंदों में 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 110 रन बनाकर आउट हुए.
ब्रीत्जके ने देवाल्ड ब्रेविस के साथ चौथे विकेट के लिए 63 गेंदों में 92 रन जुटाकर टीम को 289 रन तक पहुंचाया. ब्रेविस 34 गेंदों में 6 बाउंड्री के साथ 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे. साउथ अफ्रीका को 45 ओवरों की समाप्ति के बाद जीत के लिए 30 गेंदों में 27 रन की दरकार थी. इस बीच टोनी टी जोरजी (17) हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए.
केशव महाराज (10) उनके स्थान पर बल्लेबाजी के लिए आए और कॉर्बिन बॉश (26) के साथ मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने 27 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई.
