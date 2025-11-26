विज्ञापन
विशेष लिंक

भूल जाओगे नींद की गोली का नाम, सोने से पहले खा लीं ये दो चीज, 2 मिनट में आ जाएगी हरी नींद

Better Sleep At Night: अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती हैं और आप दवाओं का सेवन करते हैं, तो आज से ही बंद कर इन 2 चीजों को डाइट में शामिल कर लें.

Read Time: 3 mins
Share
भूल जाओगे नींद की गोली का नाम, सोने से पहले खा लीं ये दो चीज, 2 मिनट में आ जाएगी हरी नींद
Better Sleep At Night: रात में नींद लाने के लिए क्या खाएं.

Better Sleep At Night In Hindi: हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और काम का प्रेशर न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी नींद को भी खराब कर रहा है. कई लोग रात में अच्छी नींद लाने के लिए दवाओं का सेवन करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं. अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती हैं और आप करवट बदलते रहते हैं तो अपनी डाइट में इन दो चीजों को शामिल कर लें. रात को अच्छी और गहरी नींद में सोने को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. रात में शरीर को पर्याप्त आराम मिलने से लोग सुबह तरोताजा होकर जगते हैं और उनका दिन बेहतरीन हो जाता है. तो अगर आप भी चाहते हैं तो आपको रात में अच्छी नींद आए तो इन चीजों को रात में खाना शुरू कर दें.

अच्छी नींद के लिए रात में क्या खाएं- (Achhi Need Ke Liye Raat Mein Kya Khaye)

1. अखरोट-

अगर आप भी रात में अच्छी नींद चाहते हैं तो रात में अखरोट का सेवन कर सकते हैं. रात में अखरोट खाने से अच्छी नींद आ सकती है क्योंकि, इसमें मेलाटोनिन और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. सोने से पहले 2-3 अखरोट खाना सबसे फायदेमंद हो सकता है. अखरोट में मौजूद गुण तनाव को कम करने में भी मदद कर सकते हैं. इसे आप दूध के साथ भी ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें- बेकार समझ कर नहीं खाते हैं बासी रोटी? वजन बढ़ाने ही नहीं इन 4 लोगों के लिए भी है बेहद फायदेमंद 

Latest and Breaking News on NDTV

2. दूध-

गुनगुना दूध भी रात में पीने से अच्छी नींद आती है. दूध का सेवन सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन डी, पोटैशियम, एंटीऑक्सिडेंट जैसे गुणों से भरपूर है. अच्छी नींद के लिए रात में एक गिलास गर्म दूध पिएं, जिसमें आप स्वाद और फायदे बढ़ाने के लिए हल्दी, जायफल, या इलायची जैसी चीजें मिला सकते हैं. दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन जैसे तत्व शरीर को आराम देते हैं और बेहतर नींद लाने में मदद कर सकते हैं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Better Sleep At Night, Foods Better Sleep At Night, Walnut And Hot Milk For Better Sleep At Night, Raat Mein Neend Laane Ke Liye Kya Khaye
Get App for Better Experience
Install Now