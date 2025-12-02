विज्ञापन

धर्मेंद्र के डुप्लीकेट को देख लोग हुए इमोशनल, किया ऐसा डांस चेहरे पर आई मुस्कान, लोग बोले- धरम पाजी की याद दिला दी

धर्मेंद्र यानी धरम पाजी आज भी सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर सीनियर सितारों में गिने जाते हैं. भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फैंस अब भी उन्हें अलग-अलग तरीकों से याद कर रहे हैं. इसी क्रम में उनके एक हमशक्ल का वीडियो वायरल हो रहा है.

धर्मेद्र के हमशक्ल का वीडियो हुआ वायरल
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र यानी धरम पाजी आज भी सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर सीनियर सितारों में गिने जाते हैं. भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फैंस अब भी उन्हें अलग-अलग तरीकों से याद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर अब तक आपने कई सितारों के हमशक्ल देखे होंगे और इसी कड़ी में हम आपको धरम जी के डुप्लीकेट से मिलवाने जा रहे हैं. इन दिनों एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स धर्मेंद्र की फिल्म आन मिलो सजना के मशहूर गाने “रंग रंग के फूल खिले” पर डांस करता नजर आ रहा है. डांस तो आम बात है, लेकिन इस वीडियो की असली खासियत यह है कि यह शख्स दिखने में धर्मेंद्र से काफी मिलता-जुलता है. इसी वजह से इसे धर्मेंद्र का लुक-अलाइक बताकर वायरल किया जा रहा है.

हालांकि ज्यादातर फैन्स इस वीडियो से खुश नहीं दिखे. उनका कहना है कि धर्मेंद्र पाजी की पर्सनैलिटी की बराबरी कोई नहीं कर सकता. कई यूजर्स ने तो साफ लिखा कि उनकी स्टाइल, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनका चार्म कॉपी करना किसी के बस की बात नहीं है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो ये मान रहे हैं कि इस शख्स में धरम पाजी की झलक दिख रही है.

वीडियो पर आए कमेंट भी खूब चर्चा में हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “चलो धर्मेंद्र का भी डुप्लीकेट आ गया.” दूसरा ने लिखा, “जीतेगा भाई जीतेगा, अजय देवगन जीतेगा क्योंकि उसकी टीम बहुत बड़ी है.” एक कमेंट था, “करोड़ों अजय देवगन देखने के बाद अब कुछ नया मिला… धरम पाजी.” किसी ने लिखा, “इंस्टा पर नए धरम पाजी आ चुके हैं.” वहीं एक मजेदार बात यह भी रही कि किसी ने कमेंट किया, “बस अमिताभ बच्चन की कमी रह गई.” तो एक अन्य ने लिखा, "धर्मेंद्र जैसा ना कोई था और ना कोई होगा".

कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ फैल रहा है, और लोग एक बार फिर अपने ही-मैन को याद कर भावुक हो रहे हैं.

