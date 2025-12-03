विज्ञापन
Ind vs Rsa: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट हराया, सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आए मेहमान

India vs South Africa: पहली पाली में भारत की तरफ से कोहली और गायकवाड़ के शानदार शतक लगे, तो टीम इंडिया ने 358 रनों का पहाड़ सा स्कोर भी खड़ा कर दिया, लेकिन गेंदबाज इस बड़े स्कोर का बचाव नहीं कर सके

Read Time: 4 mins
South Africa tour of India, 2025: ऋतुराज गायकवाड़ ने अय्यर के चोटिल होने की समस्या को सुलझा दिया
  • दक्षिण अफ्रीका ने भारत को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में एक-एक की बराबरी कर ली
  • भारत ने विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ के शतकों की मदद से 358 रन का मजबूत स्कोर बनाया
  • दक्षिण अफ्रीका की पारी में मार्करम और टेंबा बवुमा ने अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दी
रायपुर में मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को खेले गए तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान भारत को 4विकेट से हरा दिया. इसी के साथ ही अब दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गया है. और अब सीरीज का फैसला शनिवार को खेले जाने वाले तीसरे वनडे में होगा. 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही, जब अनुभवी क्विंटन डिकॉक (8) सस्ते में आउट हो गए, लेकिन यहां से एक छोर पर शतकवीर मार्करम (110) और कप्तान टेंबा बवुमा (46) ने पिच पर लंगर डाल दिया. और इन दोनों ने दूसरे विकेट 121 रन की अहम  साझेदारी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए मजबूत आधार रख दिया. बवुमा से प्रसिद्ध कृष्णा ने छुटाकारा दिलाया, तो पिछले मैच में अर्द्धशतक बनाने वाले मैथ्यू ब्रीटजे (68) ने लगातार दूसरा पचासा जड़ते हुए पिच  पर लंगर डाल कर मेहमान टीम के आधार को और मजबूत बनाया. और इसे परवान चढ़ाने का काम किया डेवाल्ड ब्रेविस (54) ने. आखिरी ओवरों में भारत ने पांच गेंदों के भीतर इन दोनों को चलता जरूर किया, लेकिन तब तक ये दोनों दक्षिण अफ्रीका की जीत सुनिश्चित कर चुके थे. और बाकी बची औपचारिकता को रांची में तूफानी अर्द्धशतक बनाने वाले नंबर आठ बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश (नाबाद 26) और केशव महाराज (नाबाद 10) ने मिलकर चार गेंद और इतने ही विकेट बाकी रहते हुए दक्षिण अफ्रीका को जीत दिला दी. 

भारत की पारी:

भारत ने खड़ा किया पहाड़ सा स्कोर

विराट कोहली के लगातार दूसरे शतक और रुतुराज गायकवाड़ के करियर के पहले शतक से भारत ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में पांच विकेट पर 358 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. कोहली और गायकवाड़ के बीच तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की सझेदारी हुई. यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में इस विकेट की भारत की सबसे बड़ी साझेदारी है. इन दोनों के अलावा कप्तान केएल राहुल ने भी अंतिम ओवरों में 43 गेंद में छह चौकों और दो छक्कों से नाबाद 66 रन की उम्दा पारी खेली.

एक बार फिर टॉस हारा भारत 

भारत को एक बार फिर टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी का मौका मिला. भारत ने लगातार 20वां टॉस हारा है. इसकी संभावना 10 लाख में से एक है. पहले बैटिंग का न्योता मिलने के बाद टीम की शुरुआत खराब रही. रोहित शर्मा (14) ने नांद्रे बर्गर के पांचवें ओवर में लगातार तीन चौके मारे लेकिन इसी ओवर में विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को कैच दे बैठे. यशस्वी जायसवाल (22) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन मार्को यानसेन (63 रन पर दो विकेट) की उछाल लेती गेंद को हवा में लहराकर स्क्वायर लेग पर कोर्बिन बॉश के हाथों लपके गए.

कोहली-गायकवाड़ के बीच रिकॉर्ड साझेदारी

पावर प्ले के भीतर भारत का स्कोर दो विकेट पर 62 रन हो गया लेकिन फॉर्म में चल रहे कोहली और गायकवाड़ ने इसके बाद मोर्चा संभाला. रांची में मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए असहज नजर आने वाले गायकवाड़ ने यहां कोहली के साथ शानदार साझेदारी की और दोनों ने मैदान के चारों तरफ शॉट खेले. गायकवाड़ शुरुआत में थोड़े असहज नजर आए लेकिन एक बार आत्मविश्वास हासिल करने के बाद उन्होंने कई आकर्षक शॉट खेले. गायकवाड़ ने मारक्रम की गेंद पर एक रन के साथ अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया. कोहली ने भी लुंगी एनगिडी की गेंद पर एक रन के साथ 47 गेंद में अर्धशतक जड़ा.

गायकवाड़ का करियर का पहला शतक

अर्धशतक पूरा करने के बाद गायकवाड़ ने केशव महाराज पर दो चौके जड़े और फिर इस स्पिनर के 28वें ओवर में भी दो चौके और एक छक्का मारा. उन्होंने 34वें ओवर में कोर्बिन बॉश पर लगातार दो चौकों के साथ 77 गेंद में अपने करियर का पहला शतक पूरा किया. शतक पूरा करने के तुरंद बाद गायकवाड़ ने यानसेन की गेंद पर टॉनी डिजॉर्जी को कैच थमाया. गायकवाड़ 83 गेंदों में 12 चौके और दो छक्कों के दम पर 105 रन बनाकर आउट हुए.

कोहली का 53वां वनडे शतक

कोहली ने भी यानसेन की गेंद पर एक रन के साथ रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 53वां शतक पूरा किया. कोहली का यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 84वां शतक है. कोहली 102 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 93 गेंदों का सामना किया और 7 चौके और दो छक्कों जड़े.

India, South Africa, Virat Kohli, Ruturaj Dashrat Gaikwad, India Vs South Africa 12/03/2025 Insa12032025259044, Cricket
