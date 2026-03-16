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इस पीली चीज में भर-भर कर पाया जाता है Vitamin B12, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे करना है...

Vitamin B12: विटामिन बी12 एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है. इस आर्टिकल में जानें कैसे करें इसकी कमी को दूर.

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इस पीली चीज में भर-भर कर पाया जाता है Vitamin B12, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे करना है...
Vitamin B12: न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया विटामिन B12 की कमी को कैसे दूर करें?

हेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान न सिर्फ शरीर को सेहतमंद रखता है बल्कि, कई बीमारियों से बचाने में भी मददगार है. अगर आप भी अक्सर थकान, कमजोरी या धुंधलापन महसूस करते हैं, तो शरीर में विटामिन B12 (Vitamin B12) की कमी हो सकती है. आपको बता दें कि यह एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी आज के समय में बहुत से लोगों में देखी जाती है.  ​विटामिन B12 हमारे शरीर में एनर्जी बनाने, नसों को हेल्दी रखने और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. अगर आप भी इसकी कमी को दूर करना चाहते हैं, तो मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट पलक नागपाल द्वारा बताई इस चीज को डाइट में शामिल कर सकते हैं.  

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​क्या है यह न्यूट्रिशनल यीस्ट? (What Is Nutritional Yeast)

​न्यूट्रिशनल यीस्ट पीले रंग के फ्लेक्स (पपड़ी) या पाउडर के रूप में आता है. यह साधारण यीस्ट से अलग होता है क्योंकि यह डी-एक्टिवेटेड होता है. इसका स्वाद थोड़ा पनीर जैसा और नमकीन होता है, जिसकी वजह से इसे खाने में डालना बहुत आसान है. आप इसे किसी भी बड़े ग्रॉसरी स्टोर या ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं. 

​विटामिन B12 के लिए रोजाना कितनी मात्रा में लें- 

​न्यूट्रिशनिस्ट पलक नागपाल के अनुसार, अगर आप अपनी डाइट में रोजाना सिर्फ एक बड़ा चम्मच (लगभग 5 ग्राम) फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट शामिल करते हैं, तो यह आपकी पूरी दिनभर की B12 की जरूरत को अकेला ही पूरा कर सकता है. 

कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं इसमें-

​विटामिन B12- एक चम्मच में लगभग 2.4 से 5 mcg विटामिन B12 होता है. एक वयस्क इंसान को दिनभर में करीब 2.4 mcg की ही जरूरत होती है. यानी एक चम्मच ही काफी है!

​प्रोटीन- एक चम्मच में 4-5 ग्राम प्रोटीन होता है.

​अमीनो एसिड्स- इसमें वो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता.

​अन्य विटामिन- इसमें B1, B2, B3 और B6 भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो नसों की मजबूती और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं.

​लो कैलोरी- सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 20 कैलोरी होती है, जिससे वजन बढ़ने का डर भी नहीं रहता.

​कैसे करें डाइट में शामिल- 

​अगर आपको लगता है कि इसे खाना मुश्किल होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसका स्वाद हल्का चीजी (Cheesy) होता है, इसलिए आप इसे किसी भी डिश में ऊपर से छिड़क सकते हैं. 

​सलाद- अपने फ्रेश सलाद के ऊपर इसे स्प्रिंकल करें.
​पास्ता और नूडल्स- पास्ता में ऊपर से डालने पर यह एक्स्ट्रा फ्लेवर देता है.
​पॉपकॉर्न- शाम को स्नैक्स में पॉपकॉर्न के ऊपर इसका पाउडर छिड़कें, यह चीजी पॉपकॉर्न जैसा लगेगा.
सब्जियों- भुनी हुई या उबली हुई सब्जियों के ऊपर इसे डालकर खाएं.
​दाल या सूप- आप अपनी रोजाना की दाल या सूप में भी एक चम्मच मिला सकते हैं.

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