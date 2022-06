High Cholesterol, कैंसर और एसिडिटी का कारण बनता है दोबारा गर्म किया गया Cooking Oil, जानें इससे बचने के तरीके

Reheated Cooking Oil शरीर में सूजन का कारण बनता है.

How To Reduce Reheated Cooking Oil Use: खाना पकाने के तेल को दोबारा गर्म करना या दोबारा इस्तेमाल करना एसिडिटी या बढ़ते कोलेस्ट्रॉल लेवल का कारण बन सकता है. क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे खाना पकाने का तेल गहरा भूरा, लाल या काला भी हो सकता है? यह तब होता है जब भोजन को कई बार गर्म किया जाता है, जिसके कारण तेल का रंग गहरा हो जाता है क्योंकि तेल लगातार जलता रहता है. कुकिंग ऑयल का दोबारा उपयोग (Reuse Of Cooking oil) करने से तेल के सभी लाभकारी गुण नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से खराब भोजन तैयार होता है और शरीर में सूजन का कारण बनता है. इसके साथ ही कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है.

कुकिंग ऑयल को गर्म करने से जुड़े हेल्थ रिस्क | Health Risks Associated With Heating Cooking Oil