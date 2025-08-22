बिहार से बंगाल तक आज होगी सौगातों की बरसात... PM मोदी का मिनट-टू-मिनट प्रोग्राम, जानें पूरा शेड्यूल?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और 18,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं का लक्ष्य कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य, शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को मज़बूत करना है. पीएम मोदी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे गया से शुरू होगा. यहां वे लगभग ₹13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

PM Modi Bihar-Bengal Visit : बिहार और पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का कार्यक्रम

सुबह 8:50 बजे: प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट से बिहार के लिए रवाना होंगे

सुबह 10:25 बजे: उनकी फ्लाइट गया एयरपोर्ट पर लैंड करेगी

सुबह 10:50 बजे: एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वे बोधगया हेलीपैड पहुंचेंगे

सुबह 11:00 बजे: प्रधानमंत्री मगध विश्वविद्यालय परिसर में मंच पर पहुँचकर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

दोपहर 12:30 बजे: वे हेलीकॉप्टर से सिमरिया हेलीपैड के लिए रवाना होंगे

दोपहर 1:30 बजे: सिमरिया में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां वे औंटा-सिमरिया पुल का जायजा लेंगे

दोपहर 2:05 बजे: प्रधानमंत्री सिमरिया से पटना के लिए रवाना होंगे

दोपहर 2:50 बजे: पटना एयरपोर्ट से वे कोलकाता के लिए उड़ान भरेंगे

शाम 4:00 बजे: प्रधानमंत्री की फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करेगी.

कोलकाता पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी सियालदह मेट्रो समेत कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसका उद्देश्य राज्य में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है.

PM Modi Bihar-Bengal Visit : बिहार में 13,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गंगा नदी पर एक पुल सहित 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. एक रैली को भी संबोधित करेंगे. बिहार के अपने लगभग चार घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री गया, पटना और बेगूसराय जिलों में जाएंगे. यात्रा गया से शुरू होगी. इस दौरान मोदी बक्सर में स्थित 660 मेगावाट की बिजली परियोजना जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना का निर्माण 6,880 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. प्रधानमंत्री उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे, जो ‘‘बिहार और पड़ोसी राज्यों के रोगियों को उन्नत और किफायती कैंसर देखभाल'' प्रदान करेगा.

प्रधानमंत्री मुंगेर में नमामि गंगे के तहत निर्मित 520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री लगभग 1,260 करोड़ रुपये की लागत वाली शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक शृंखला का भी शिलान्यास करेंगे.

रेल संपर्क को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री दो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं, आराम और सुरक्षा के साथ यात्री सुविधा में सुधार करेगी. वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन क्षेत्र के प्रमुख बौद्ध स्थलों में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी. इससे हजारों परिवारों का अपना घर होने का सपना पूरा होगा.

परियोजनाओं का आरंभ करने और जनता को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री राज्य की राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर दूर पटना जिले के मोकामा का दौरा करेंगे, जहां वह ‘‘8.15 किलोमीटर लंबे औंटा-सिमरिया पुल'' का उद्घाटन करेंगे. इस पुल में गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा छह लेन वाला पुल भी शामिल है. यह पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा.

यह पुल पुराने दो-लेन वाले जर्जर रेल-सह-सड़क पुल ‘राजेंद्र सेतु' के समानांतर बनाया गया है, जो भारी वाहनों की आवाजाही के लिए अब उचित नहीं है. यह नया पुल उत्तर बिहार (बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया आदि) और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों (शेखपुरा, नवादा, लखीसराय आदि) के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा. इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले यातायात जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी.

बंगाल में 5,200 करोड़ की परियोजनाएं