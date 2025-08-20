Bra Facts For Women: आज की दुनिया में जहां फैशन (Fashion), कम्फर्ट (Comfort) और स्टाइल (Style) हर किसी के लिए जरूरी हो गया है, वहीं महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट साथी है- ब्रा (Bra). बहुत से लोग इस पर खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि सपोर्ट, हेल्थ और कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन है. सोचिए, एक छोटा सा इनरवियर कैसे किसी महिला की बॉडी शेप, पर्सनालिटी और डेली कम्फर्ट में बड़ा फर्क ला सकता है. अब सवाल ये है कि आखिर BRA का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके कौन से फैक्ट्स हर किसी को पता होने चाहिए? आइए जानते हैं.

ब्रा का फुल फॉर्म (Full Form of Bra)

ब्रा (Bra) दरअसल एक फ्रेंच शब्द Brassiere से बना है. इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1893 में New York Evening Herald ने किया था. 1907 में इसे Vogue Magazine में प्रिंट किया गया और धीरे-धीरे यह शब्द आम हो गया. बाद में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने भी Brassiere को शामिल कर लिया. समय के साथ इसे छोटा करके BRA कहा जाने लगा, जिसका फुल फॉर्म है- Breast Resting Area (ब्रेस्ट रेस्टिंग एरिया).

कप साइज का इंट्रोडक्शन (Introduction of Cup Sizes)

शुरुआती दौर में ब्रा एक ही साइज में बनाई जाती थी, लेकिन 1930 के दशक में एस एच कैंप कंपनी ने A से D लेटर तक कप साइज लॉन्च किए. इसके बाद महिलाओं को अपने ब्रेस्ट शेप और कम्फर्ट के अनुसार सही फिटिंग चुनने का विकल्प मिला.

गलत साइज की समस्या (Problem of Wrong Size)

एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80% महिलाएं गलत साइज की ब्रा पहनती हैं. गलत ब्रा साइज न केवल लुक और फिटिंग खराब करता है बल्कि ब्रेस्ट हेल्थ पर भी असर डालता है. सही साइज और फिटिंग की ब्रा पहनने से बॉडी को सपोर्ट और ब्रेस्ट को लिफ्ट मिलता है.

ब्रा की एक्सपायरी डेट (Expiry Date of Bra)

जी हां, ब्रा की भी शेल्फ लाइफ होती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार 6 से 9 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद पुरानी ब्रा बदल लेनी चाहिए. लंबे समय तक एक ही ब्रा पहनने से उसका इलास्टिक खराब हो जाता है और सपोर्ट भी कम हो जाता है. कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि पुरानी और टाइट ब्रा लंबे समय तक पहनने से ब्रेस्ट हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है.

ब्रा को धोने का सही तरीका (Right Way to Wash Bra)

कई महिलाएं डर की वजह से ब्रा को बार-बार नहीं धोतीं, जिससे उसका शेप बिगड़ सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हफ्ते में कम से कम एक-दो बार ब्रा धोना जरूरी है. इसे हमेशा लाइट हैंड वॉश करें ताकि फैब्रिक और शेप लंबे समय तक बना रहे.