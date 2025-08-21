6 लेन सिमरिया गंगा पुल सहित करीब 13 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी के गयाजी दौरे से बिहार को क्या कुछ मिलेगा?

PM Modi Gayaji Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गयाजी से बिहार की जनता को 12,992 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार के बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास और पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होगी. इस अवसर पर 11,735 करोड़ रुपये की लागत वाली छह परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. इसमें-बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी लागत 6,878 करोड़ रुपये, मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी परियोजना 523 करोड़, मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का 385 करोड़ की लागत से निर्माण, 1,871 करोड़ रुपये से मोखामा-सिमरिया के बीच एनएच-31 पर 4/6 लेन और गंगा ब्रिज का निर्माण, बख्तियारपुर से मोखामा एनएच-31 सड़क का सुधार 1,899 करोड़ रुपये से और 179 करोड़ रुपये से बिक्रमगंज-दवथ-नवांगर-दुमरांव सड़क का 2 लेन में उन्नयन शामिल है.

1257 करोड़ की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास भी

प्रधानमंत्री 1,257 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. इन परियोजनाओं में दाउदनगर और औरंगाबाद में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क, बरहिया (लखीसराय) और जमुई में एसटीपी और आईएंडडी, वहीं अमृत 2.0 के तहत औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाएं शामिल हैं.

आवास योजना के 16 हजार से अधिक लाभार्थियों का गृह प्रवेश

साथ ही पीएम मोदी शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 4,260 और ग्रामीण क्षेत्रों में 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराएंगे. इस अवसर पर पांच प्रमुख लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से अपने घरों की चाबी भी सौपेंगे. इनमें तीन ग्रामीण और दो शहरी परिवार शामिल हैं.

इसके साथ ही मोदीजी गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और बुद्ध सर्किट की वैशाली से कोडरमा ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इन रेलों के परिचालन से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

डिप्टी सीएम बोले- रोजगार के अवसर पैदा होंगे

पीएम मोदी के गयाजी दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा- गयाजी में प्रधानमंत्री हाथों बिहार को मिल रही 13 हजार की परियोजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा होंगे. बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ जल, बेहतर सड़क और परिवहन की सुविधा तथा आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने से बिहार विकास के पथ पर और तेजी से बढ़ेगा.

एनएच 31 पर बना औंटा-सिमरिया गंगा पुल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के मोकामा में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना में गंगा नदी पर 1.86 किलोमीटर लंबा छह लेन का आधुनिक पुल शामिल है, जिसका निर्माण 1,870 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. यह पुल मोकामा (पटना) और बेगूसराय को सीधे जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान हो जाएगा.

राजेंद्र सेतु के समानांतर में बना है सिमरिया में 6 लेन पुल

यह नया पुल पुराने और जर्जर दो लेन वाले राजेंद्र सेतु (रेल-सह-सड़क पुल) के समानांतर बनाया गया है. राजेंद्र सेतु की खराब स्थिति के कारण भारी वाहनों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ता था, जिससे समय और ईंधन की बर्बादी होती थी. नया छह लेन का पुल भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त यात्रा दूरी को कम करेगा. इससे बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया जैसे उत्तर बिहार के क्षेत्रों और शेखपुरा, नवादा, लखीसराय जैसे दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा.

उत्तर और दक्षिण बिहार के संपर्क होगा मजबूत

साथ ही, वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी. इसमें गंगा नदी पर 1.86 किमी लंबा छह लेन का पुल शामिल है, जिसकी लागत 1,870 करोड़ रुपये है. यह पुल मोकामा और बेगूसराय को जोड़ेगा, भारी वाहनों की 100 किमी अतिरिक्त यात्रा कम करेगा और उत्तर-दक्षिण बिहार के बीच संपर्क व आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा.

राजेंद्र सेतु और महात्मा गांधी पर घटेगा दवाब

राजेंद्र सेतु और महात्मा गांधी सेतु जैसे पुराने पुलों पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए यह नया पुल बिहारवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. इस पुल से भारी वाहनों और यात्री ट्रैफिक को सुगम मार्ग मिलेगा. साथ ही, यात्रा दूरी में 150 किलोमीटर तक की बचत होगी. इस पुल से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्रों के लिए उद्योग और व्यापार की नई संभावनाएँ भी खुलेंगी. मालवाहक ट्रकों को तेज़ और सुरक्षित मार्ग मिलने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

एक्स्ट्रा डोसेड तकनीक से बना है पुल

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिषेक ने बताया कि तहत बने इस पुल को एक्स्ट्रा-डोसेड तकनीक से तैयार किया गया है. यह न केवल मजबूत संरचना है बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का भी उदाहरण है. यह पुल क्षेत्रीय विकास की तस्वीर बदल देगा. सिमरिया धाम जैसे धार्मिक स्थल तक पहुँच आसान हो जाएगी. वहीं, किसानों और व्यापारियों को भी अपने उत्पादों की ढुलाई में बड़ी सुविधा मिलेगी.

गिरिराज बोले- बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश तभी विकसित होगा जब पूर्वांचल विकसित होगा और पूर्वांचल का गेटवे बिहार है. बिहार के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है. उनकी दादी ने लोकतंत्र की चोरी की थी, जिस कारण इमरजेंसी लगा. बिहार की जनता ने इमरजेंसी का विरोध किया था, दुर्भाग्य से इस इमरजेंसी और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लालू यादव पैदा हुए जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर जेल गए जेल और बेल वाले दूसरों को कह रहे हैं.



दोनों युवराज का काम क्या है? 65 लाख वोट काटे हैं? उनको दिखाना चाहिए केवल नौटंकी ना करें कि हम मरे हुए के साथ चाय पीकर आए हुए हैं दादी और पिताजी के साथ भी जाकर चाय पी ले. तेजस्वी यादव ने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है. इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को ये मुंह से प्रधानमंत्री बना दे और राहुल गांधी इनको मुख्यमंत्री बना देगा.



