IPL 2027 से पहले CSK को बड़ा झटका, आयुष म्हात्रे 3 महीने के लिए हुए बाहर

आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में अब कुछ ही दिन बचे हैं. कुछ ही दिनों बाद सभी फ्रेंचाइजी बोर्ड को अपने रिटेन और रिलीज किए खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपेंगी. हालांकि, उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार ओपनर और अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे दाहिनी हैमस्ट्रिंग की चोट के लिए सर्जरी के बाद लंबे समय के लिए टीम से बाहर हो गए हैं. म्हात्रे इस सर्जरी के चलते दो-तीन महीने तक खेल से दूर रह सकते हैं. 11 अक्टूबर को मुंबई में चंडीगढ़ के खिलाफ मुंबई के रणजी ट्रॉफी सीजन के पहले मैच के दौरान, विकेटों के बीच दौड़ते समय म्हात्रे की दाहिनी हैमस्ट्रिंग में 'ग्रेड 4' का टियर आ गया था.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 18 अप्रैल को हुए मैच में म्हात्रे को बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी, जिसके बाद वे एक्शन से दूर थे. इस चोट से उबरने के बाद पहले ही मैच में वह फिर से चोटिल हो गए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया,"आयुष म्हात्रे की गुरुवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में दाहिने हैमस्ट्रिंग की सर्जरी हुई. यह सर्जरी डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने की." सूत्र ने आगे बताया,"फिलहाल वह अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं. पूरी तरह ठीक होने और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने में उन्हें लगभग 2-3 महीने लग सकते हैं. सर्जरी सफल रही और शुक्रवार सुबह तक, आयुष बैसाखियों के सहारे धीरे-धीरे चलने भी लगे थे."

IPL के दौरान बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद, 19 साल के म्हात्रे ने तीन महीने बेंगलुरु में बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में इलाज और रिहैबिलिटेशन में बिताए. म्हात्रे की चोट के कारण, मुंबई को इस सीजन में अब तक खेले गए रणजी ट्रॉफी मैचों में दूसरी ओपनिंग जोड़ी तलाशनी पड़ी.

चंडीगढ़ के खिलाफ मैच में म्हात्रे ने यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग की थी, लेकिन जब यशस्वी राष्ट्रीय ड्यूटी के लिए चले गए, तो हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुंबई के मैच में अंगकृष रघुवंशी और दिव्यांश सक्सेना की जोड़ी ने पारी की शुरुआत की.

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