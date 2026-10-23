रूसी बहू को रेड कॉर्नर नोटिस, भारतीय पति की गुहार पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस

- दिल्ली पुलिस ने रूसी महिला के प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय और मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किय
- विक्टोरिया बसु पर ज्वाइंट कस्टडी आदेश के बावजूद अपने नाबालिग बेटे को लेकर भारत से भागने का आरोप है
- सैकत बसु की शिकायत पर डिफेंस कॉलोनी पुलिस में FIR दर्ज की गई है और मामला साकेत जिला अदालत में लंबित है
एक ऐसी रूसी बहू है जो अपने बच्चे को लेकर रूस भाग गई है और यहां दिल्ली में उसका भारतीय पति अपने बच्चे के इंतजार में है. उस महिला का इंतजार तो दिल्ली पुलिस भी कर रही है. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार, 22 अक्टूबर को साकेत कोर्ट को बताया कि उसने विदेश मंत्रालय और मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जरिए इस रूसी महिला, जिसका नाम विक्टोरिया बसु है, उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है. जब कोई अपराधी अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है, तो उसे वापस लाने की प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहते हैं.
दिल्ली पुलिस ने एक भारतीय से शादी करने वाली इस रूसी महिला से जुड़े मामले में 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) दाखिल की है और कोर्ट को इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दी है.
-
-
'एक दिमाग में लाखों आइंस्टाइन से बेहतर है एक हृदय में लाखों बुद्ध',AI के सवाल पर BAPS के ब्रह्मविहारी स्वामीजी
-
PM मोदी ने याद दिलाई 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट, बोले- 'जो मिला वो हजम...ऐसे नहीं चलता!'
-
NDTV World Summit में PM मोदी का राहुल गांधी पर वार, बोले- "कांग्रेस अपने फेल प्रोडक्ट की..."
-
NDTV World Summit 2026: Zerodha बंद हो जाए तो क्या करेंगे? निखिल कामत ने बताया ₹10 लाख वाला बिजनेस प्लान
-
परजीवी, बोझ, फेल प्रोडक्ट... NDTV World Summit में PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा
-
NDTV World Summit में पीएम मोदी ने गिनाईं एशियाड की उपलब्धियां, 'सेपकटकरॉ' का भी किया जिक्र
-
PM Modi in NDTV World Summit : बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या भूमिका? PM मोदी ने बताया
-
PM Modi Speech: Rahul Gandhi पर PM मोदी क्या-क्या बोले? | NDTV World Summit 2026
-
फेल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही कांग्रेस, इतनी तो लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से भी नहीं होती; NDTV वर्ल्ड समिट में PM मोदी
-
NDTV World Summit के मंच से कौन से नए खेल का जिक्र कर गए मोदी...!
क्या है पूरा मामला?
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार आरोप है कि पिछले साल भारत के सुप्रीम कोर्ट से बच्चे की ज्वाइंट कस्टडी का आदेश मिलने के बाद, वह रूसी महिला अपने नाबालिग बेटे को लेकर देश से भाग गई. उसके खिलाफ 'रेड कॉर्नर नोटिस' भी जारी किया गया है.
पति सैकत बसु की शिकायत के आधार पर डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी. सैकत बसु ने 2017 में विक्टोरिया से शादी की थी. इस कपल के बच्चे का जन्म 29 अक्टूबर 2020 को हुआ था. आरोप है कि 13 मार्च 2023 को विक्टोरिया अपनी मां के साथ, सैकत बसु को बताए बिना घर से चली गई और बच्चे को वहीं छोड़ गई. सैकत का आरोप है कि इसके बाद विक्टोरिया ने बच्चे की पूरी अकेले कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की. यह मामला साकेत जिला अदालत में लंबित (पेंडिंग) है. गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दीपकशी राणा की अदालत में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की.
मुख्य सह-आरोपी विक्टोरिया बसु के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है. पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि आगे की जरूरी कार्रवाई तय की जा सके.
यह भी पढ़ें | आस्था बड़ी या रोजी रोटी कमाने का हक? मंदिर के पास नॉनवेज बैन पर सरकार ने हाई कोर्ट में रखी ये दलीलें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं