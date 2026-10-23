रूसी बहू को रेड कॉर्नर नोटिस, भारतीय पति की गुहार पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस

एक ऐसी रूसी बहू है जो अपने बच्चे को लेकर रूस भाग गई है और यहां दिल्ली में उसका भारतीय पति अपने बच्चे के इंतजार में है. उस महिला का इंतजार तो दिल्ली पुलिस भी कर रही है. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार, 22 अक्टूबर को साकेत कोर्ट को बताया कि उसने विदेश मंत्रालय और मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जरिए इस रूसी महिला, जिसका नाम विक्टोरिया बसु है, उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है. जब कोई अपराधी अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है, तो उसे वापस लाने की प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहते हैं.

दिल्ली पुलिस ने एक भारतीय से शादी करने वाली इस रूसी महिला से जुड़े मामले में 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) दाखिल की है और कोर्ट को इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी दी है.

क्या है पूरा मामला?

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार आरोप है कि पिछले साल भारत के सुप्रीम कोर्ट से बच्चे की ज्वाइंट कस्टडी का आदेश मिलने के बाद, वह रूसी महिला अपने नाबालिग बेटे को लेकर देश से भाग गई. उसके खिलाफ 'रेड कॉर्नर नोटिस' भी जारी किया गया है.

पति सैकत बसु की शिकायत के आधार पर डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी. सैकत बसु ने 2017 में विक्टोरिया से शादी की थी. इस कपल के बच्चे का जन्म 29 अक्टूबर 2020 को हुआ था. आरोप है कि 13 मार्च 2023 को विक्टोरिया अपनी मां के साथ, सैकत बसु को बताए बिना घर से चली गई और बच्चे को वहीं छोड़ गई. सैकत का आरोप है कि इसके बाद विक्टोरिया ने बच्चे की पूरी अकेले कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की. यह मामला साकेत जिला अदालत में लंबित (पेंडिंग) है. गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दीपकशी राणा की अदालत में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की.

दिल्ली पुलिस ने कुछ और समय मांगते हुए अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. ​​इसमें बताया गया है कि सैकत बसु की शिकायत पर दर्ज FIR के मामले में, मुख्य आरोपी विक्टोरिया बसु का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय को एक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया है. इसे विदेश मंत्रालय (MEA) या मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा.

मुख्य सह-आरोपी विक्टोरिया बसु के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है. पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि आगे की जरूरी कार्रवाई तय की जा सके.

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