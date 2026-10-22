माता-पिता के विवाद से परेशान 8वीं के छात्र ने की खुदकुशी, पढ़ाई के खर्च में भी आ रही थी दिक्कतें

माता-पिता के विवाद से परेशान 8वीं के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. आत्मघाती फैसला उठाने वाला छात्र वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी भी था. लेकिन माता-पिता के बीच चल रहे लंबे विवाद और आर्थिक दिक्कतों के कारण उसने जान दे दी. दिल दहलाने वाला यह हादसा महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार नागपुर के स्वावलंबी नगर स्थित भेंडे लेआउट में 8वीं कक्षा के छात्र ने कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या कर ली.

पुलिस के अनुसार, लड़का अपने माता-पिता के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण काफी परेशान था, और इसी तनाव में उसने यह कदम उठाया. बताया जाता है कि उसके माता-पिता के बीच विवाद लंबे समय से कोर्ट में भी लंबित था.

मां के साथ रहता था लड़का, पढ़ाई के खर्च में भी परेशानी

लड़का अपनी 40 वर्षीय मां के साथ रहता था, जो एक निजी कंपनी में काम करती हैं. लेकिन विवाद के कारण उसके पिता कथित तौर पर नियमित रूप से गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) नहीं देते थे, इसलिए मां को घर के खर्च और बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा था.

मिलना या बात करना नहीं चाहता था पिता, इस बात से था दुखी

लड़का इस बात से बहुत दुखी था कि उसके पिता ने उससे मिलने या बात करने से मना कर दिया था. वह अक्सर अपनी मां से इस बारे में बात करता था. सोनेगांव पुलिस ने मां के बयान के आधार पर एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.



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