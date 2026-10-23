613 रन, डबल सेंचुरी और अब इंडिया-A से आया कॉल... न्यूजीलैंड के खिलाफ दम दिखाने को तैयार 21 साल का स्टार

झारखंड के 21 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर मोहन को भारत के घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद 'इंडिया ए' टीम में शामिल किया गया है. मोहन 'इंडिया ए' टीम के साथ न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाले तीन मैचों के दौरे के दूसरे और तीसरे चार-दिवसीय मैच में जुड़ेंगे. यह दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीनियर टीम की व्हाइट-बॉल सीरीज के दौरान चलेगा और न्यूजीलैंड और भारत के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएगा.
रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए, मोहन ने 12 पारियों में एक दोहरे शतक के साथ कुल 613 रन बनाए थे. मौजूदा सीजन की भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की है; उन्होंने दो मैचों में 99.00 की औसत से 297 रन बनाए हैं. इस सीजन में अब तक उन्होंने केरल के खिलाफ 143 रन, और महाराष्ट्र के खिलाफ 27 तथा 127 रनों की पारियां खेली हैं.
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दलीप ट्रॉफी के फाइनल में भी छोड़ी छाप
रणजी ट्रॉफी के अलावा, सितंबर में दलीप ट्रॉफी के फाइनल में भी मोहन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. उन्होंने ईस्ट जोन की ओर से साउथ जोन के खिलाफ दोनों पारियों में अर्धशतक जड़े. इसके बाद अक्टूबर में, ईरानी कप के दौरान 'रेस्ट ऑफ इंडिया' (Rest of India) की तरफ से खेलते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहली पारी में 60 रन बनाए.
26 अक्टूबर से शुरू होगा मैच
न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 'इंडिया ए' का पहला चार-दिवसीय मैच 26 अक्टूबर को लिंकन में शुरू होगा. इसके बाद क्राइस्टचर्च और फिर से लिंकन में मैच खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 नवंबर से होगी.
न्यूजीलैंड ए के खिलाफ चार-दिवसीय सीरीज के लिए 'इंडिया ए' टीम:
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (पहले मैच के लिए), देवदत्त पडिक्कल, आर. स्मरण, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, बी. साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार, ऋषभ पंत (फिटनेस पर निर्भर), शिखर मोहन (आखिरी दो मैचों के लिए).
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