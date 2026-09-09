Aayush Pandey Success Story: छत्तीसगढ़ के स्टार बल्लेबाज इंडिया-A में शामिल; रणजी में 577 रन, मुंबई के खिलाफ खेली थी 183 की पारी 

छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व की खबर है. रायपुर के मोवा निवासी और राज्य के उभरते हुए सलामी बल्लेबाज आयुष पांडे ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एक बार फिर भारत-A टीम में जगह बनाई है. ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ 22 सितंबर से शुरू होने वाली चार दिवसीय घरेलू सीरीज के लिए उनका चयन किया है. रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी में लगातार दमदार प्रदर्शन करने वाले आयुष पिछले कुछ समय से चयनकर्ताओं की नजर में थे. घरेलू क्रिकेट में बनाए गए रन और बड़ी पारियों ने उन्हें यह मौका दिलाया है.

ऑस्ट्रेलिया-A सीरीज के लिए भारत-A टीम में चयन

छत्तीसगढ़ के रणजी खिलाड़ी और बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज आयुष पांडे को ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाली चार दिवसीय घरेलू सीरीज के लिए भारत-A टीम में शामिल किया है. यह सीरीज 22 सितंबर 2026 से शुरू होगी. भारत-A में चयन को आयुष के क्रिकेट करियर का एक और बड़ा पड़ाव माना जा रहा है. उनके प्रदर्शन पर सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देशभर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर रहेगी.

पहले भी पहन चुके हैं भारत-A की जर्सी

आयुष पांडे के लिए भारत-A टीम नई बात नहीं है. इससे पहले जून 2026 में श्रीलंका-A के खिलाफ खेली गई चार दिवसीय सीरीज में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे. लगातार दूसरी बार भारत-A टीम में जगह मिलना इस बात का संकेत है कि चयनकर्ता उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन पर भरोसा जता रहे हैं.

रणजी ट्रॉफी में बल्ले से मचाया था धमाल

पिछले रणजी सीजन में आयुष पांडे छत्तीसगढ़ टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में रहे. उन्होंने 7 मैचों की 13 पारियों में 57.30 की शानदार औसत से 577 रन बनाए. पूरे सीजन में उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले. मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेलीं और अपनी बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई.

मुंबई के खिलाफ 183 रन की पारी बनी यादगार

रणजी ट्रॉफी में आयुष की सबसे चर्चित और यादगार पारी मुंबई जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आई थी. उन्होंने 183 रन बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. यह पारी उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में गिनी जाती है. इसी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा तेज हुई और चयनकर्ताओं का ध्यान भी उनकी ओर गया.

दुलीप ट्रॉफी में भी दिखाया था दम

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम आयुष को दुलीप ट्रॉफी के रूप में भी मिला. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उन्होंने 2 मैचों की 3 पारियों में 102 रन बनाए. हालांकि मुकाबले का स्तर काफी ऊंचा था, लेकिन आयुष ने अपनी तकनीक और धैर्य से प्रभावित किया. लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उनके भारत-A चयन की दावेदारी को और मजबूत किया.

देवदत्त पडिक्कल करेंगे कप्तानी

ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ घोषित भारत-A टीम की कमान देवदत्त पडिक्कल को सौंपी है. वहीं साई सुदर्शन को टीम का उपकप्तान बनाया है. अनुभवी और युवा खिलाड़ियों से सजी इस टीम में आयुष पांडे को अपनी क्षमता साबित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा. छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद है कि उनका यह स्टार बल्लेबाज भारत-A के लिए भी यादगार प्रदर्शन करेगा.