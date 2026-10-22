फेल प्रोडक्ट लॉन्च कर रही कांग्रेस, इतनी तो लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से भी नहीं होती; NDTV वर्ल्ड समिट में PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि श्री हरिकोटा से साल में भर में उतनी लॉन्चिंग नहीं होती, जितनी कांग्रेस वाले अपने फेल प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं. कांग्रेस को जो करना है करे, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा और उपलब्धियों को कटघरे में खड़ा कर रही है. अंगूर उसके लिए इतने खट्टे हैं कि वह अंगूर की बेल ही काटने में लग गई है. कांग्रेस का यह परिवार ही उसे खत्म करने में जुटा है. कांग्रेस के इस रवैये का नुकसान सरकार को ईमानदार आलोचकों को भी होता है. ईमानदार आलोचकों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है. जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी बात भी कांग्रेस के शोर में खो जाती है. उन ईमानदार आलोचकों की आवाज दब जाती है, जो लोकतंत्र का भला चाहते हैं और देश का हित चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद नहीं चलने देती है क्योंकि दूसरों को मौका नहीं मिल जाए क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ लाइमलाइट में केवल एक को ही रखना है. ऐसा करके विपक्ष के कई सांसदों के साथ कांग्रेस अन्याय करती है, ऐसे आंदोलन जो सरकार की कमियों को बताना चाहते हैं, जो वाकई सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं. लेकिन कांग्रेस उन्हें भी तबाह कर देती है. कांग्रस परजीवी बन गई है जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देती है, दिमागी नक्सलियों ने कांग्रेस पर इस तरह कब्जा कर लिया है, जिसमें कांग्रेस ने सोचने की क्षमता ही खो दी है, जो जंगलों में विनाश करते थे वो कांग्रेस में घुसकर अब देश का विनाश करने पर तुली है.

तब बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है... PM मोदी का NDTV वर्ल्ड समिट से दुनिया को संदेश



इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि हमारे मीडिया के साथी शिकायत करेगी कि बातें तो बहुत हुई हमारा कुछ हुआ नहीं, हमारा मंत्र है सबका साथ , सबका विकास और मीडिया का भी विकास. दुनिया जहां नए ऑर्डर की तलाश में हैं कुछ लोग डिसऑर्डर के सपने देख रहे हैं. आज दुनिया में जब इतनी अव्यवस्था है तब एक मजबूत भारत की तस्वीर दुनिया में जानी चाहिए लेकिन ये लोग भारत की प्रतिष्ठा को ही मिट्टी में मिलाने में लगे हैं ये लोग विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, विदेशियों से देश को बचाने की अर्जी लगाते हैं, पता नहीं कब तक कांग्रेस को अपुने फेल प्रोडक्ट पर दांव लगाती रहेगी.

पीएम मोदी- अंगूर खट्टे हैं तो बेल ही काटने में जुटी है कांग्रेस

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो कर रही है करे, लेकिन अपने परिवार को नाकामी के दांव से बचाने के लिए भारत की उपलब्धियों को, अच्छाइयों को और भारत की प्रगति को कठघरे में खड़ा कर रही है. अंगूर इतने खट्टे हैं कि कांग्रेस अंगूर की बेल को ही काटने में जुट गई है. कांग्रेस का ये परिवार उनकी पार्टी पर बोझ बन गया है, अकेले में पार्टी ने के नेता मिलने पर बताते हैं लेकिन अपमान का घूंट पीकर वो चुप ही रहते हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात की तो वहीं बदलती दुनिया में भारत की भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश डाला.