सांपों से भरे कुएं में गिरी महिला, 54 घंटे तक दीवार से चिपकी रही, जानिए फिर कैसे बची जान?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) के अनुसार, फुजियान प्रांत के क्वानझोउ में एक पुराने और वीरान पड़े कुएं में गलती से गिर जाने के बाद 48 वर्षीय एक चीनी महिला को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया. यह महिला 13 सितंबर को जंगल में टहल रही थी, तभी वह गहरे कुएं में गिर गई. उसके परिवार ने अगले दिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, और जिनजियांग रुइतोंग ब्लू स्काई आपातकालीन बचाव केंद्र की एक टीम ने उसका पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का इस्तेमाल किया.



54 घंटों तक दीवार से चिपकी रही महिला (Trapped In Well With Snakes Woman)



बचाव कार्य 15 सितंबर को शुरू हुआ था. इस बीच, किन 54 घंटे से ज्यादा समय तक कुएं की दीवार से चिपकी रही और थककर चूर हो गई. वहां मच्छर थे और वह पानी के सांपों के काटने से भी बची रही. रेस्क्यू टीम ने किन को पानी में डूबा हुआ देखा. उन्होंने 15 सितंबर को झाड़ियां हटाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला. सौभाग्य से, किन तैरना जानती थी, जिससे वह दीवार में लगे एक पत्थर को पकड़कर पानी में तैरती रही. हालांकि, लगभग 2 दिनों तक चली इस कठिन परीक्षा के दौरान उसके हाथों में गंभीर चोटें आईं और छाले पड़ गए.



कैसी है महिला की तबीयत (Woman in Well With Snakes)

एससीएमपी के अनुसार, किन ने कहा, 'ऐसे कई पल आए जब मैं पूरी तरह टूट गई, कुएं का तल बिल्कुल काला था, मच्छरों से भरा हुआ था, और पास में कुछ पानी के सांप भी तैर रहे थे, और एक बार तो पानी के सांप ने मेरे हाथ पर काट भी लिया था. सौभाग्य से, वह जहरीला नहीं था और मैं बच गई. महिला ने आगे कहा, 'अनगिनत बार मैंने हार मानने का मन बनाया, लेकिन फिर मैंने अपनी 70 वर्षीय मां, 80 वर्षीय पिता और अपनी बेटी, जिसने अभी-अभी कॉलेज जाना शुरू किया था, के बारे में सोचा, अगर मैं उन्हें पीछे छोड़ दूं, तो उनका क्या होगा. उन्हें तुरंत जिनजियांग सिटी अस्पताल ले जाया गया और इलाज के लिए क्वानझोउ फर्स्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया. किन की दो पसलियां टूट गई हैं और एक फेफड़ा थोड़ा सिकुड़ गया है. रिपोर्ट के अनुसार, उनकी हालत फिलहाल स्थिर है.

