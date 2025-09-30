मंदिर के बाहर रखवाली करती दिखी शेरनी! IFS अधिकारी ने शेयर किया अद्भुत Video, लोग बोले - “साक्षात मां दुर्गा"

Lioness guarding Temple: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. भारतीय वन सेवा (IFS) के एक अधिकारी ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें एक शेरनी मंदिर के बाहर शांति से बैठकर पहरेदारी करती दिखाई देती है. वीडियो को देखकर लोग इसे “मां दुर्गा” का रूप मान रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

जंगल और आस्था का अनोखा संगम

गुजरात में फिल्माए गए 27 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मंदिर जंगल के बीच बसा हुआ है और वहां पर प्राकृतिक रूप से वन्यजीवों का आना-जाना लगा रहता है. लेकिन शेरनी का मंदिर के ठीक सामने बैठकर पहरा देना एक असाधारण नजारा है. यह दृश्य लोगों को प्रकृति और आस्था के अद्भुत मेल की याद दिलाता है.

सोशल मीडिया पर मचा धमाल

IFS अधिकारी परवीन कासवान द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो को अबतक 56 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई लोगों ने इस दृश्य को दिव्यता से जोड़ते हुए लिखा – “यह तो मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप है”, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह प्रकृति की ताकत और उसके रहस्यों की अनोखी झलक है. वहीं, कुछ लोगों को यह भी कहना है कि यह वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है. वीडियो पर ढेरों लाइक्स और कमेंट्स लगातार आ रहे हैं.

देखें Video:

What a divine sight. Look like that lioness is guarding the temple !! pic.twitter.com/bBlxlmKD4m — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 28, 2025

वन्यजीव संरक्षण का संदेश

नवरात्रि के दौरान जहां एक ओर यह वीडियो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ नजर आता है, वहीं दूसरी ओर यह हमें वन्यजीव संरक्षण की अहमियत भी याद दिलाता है. जिस तरह शेरनी ने मंदिर की रखवाली की, वह इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन बनाकर ही जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है.

लोग क्यों मानते हैं इसे दिव्य संकेत?

भारत में शेर और शेरनी का हमेशा से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है. देवी दुर्गा के वाहन के रूप में शेर की पूजा की जाती है. यही कारण है कि मंदिर की चौखट पर बैठी इस शेरनी को देखकर लोग इसे महज संयोग नहीं, बल्कि दिव्य संकेत मान रहे हैं. यह वीडियो सिर्फ एक अद्भुत नजारा नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच गहरे रिश्ते का प्रमाण भी है.

