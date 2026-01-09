मामा की लड़की, फूफा का लड़का और इंस्टाग्राम पर प्यार, 3 बच्चे छोड़ प्रेमी से की कोर्ट मैरिज, पति ने करवाई शादी

रिश्तों के उतार-चढ़ाव की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक महिला ने अपने ममेरे भाई (मामा के लड़के) के प्यार में पड़कर अपने 11 साल पुराने वैवाहिक जीवन और तीन मासूम बच्चों को छोड़ दिया. हैरानी की बात यह रही कि महिला के पहले पति ने न केवल इस रिश्ते को स्वीकार किया, बल्कि खुद गवाह बनकर अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा किया.

सोशल मीडिया से शुरू हुई प्रेम कहानी

जंदाहा के अहिरपुर निवासी कुंदन कुमार की शादी वर्ष 2011 में रानी कुमारी से हुई थी. कुंदन गांव में ही ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) चलाते हैं. शादी के बाद दोनों के तीन बच्चे हुए और सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन इसी बीच रानी की बातचीत अपने फुफेरे भाई गोबिंद कुमार से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर होने लगी. धीरे-धीरे यह बातचीत प्यार में बदल गई. रानी और गोबिंद के बीच पिछले पांच सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

बार-बार घर छोड़कर भाग रही थी पत्नी

कुंदन के मुताबिक, रानी इस रिश्ते के कारण पहले भी कई बार घर छोड़कर जा चुकी थी. कुंदन जब काम के सिलसिले में जम्मू में रहते थे, तब भी रानी अक्सर वहां से लापता हो जाती थी. करीब डेढ़ महीने पहले ही कुंदन उसे समझा-बुझाकर वापस लाए थे, लेकिन रानी का मन गोबिंद में ही अटका था.

जब पति ने खुद ही करा दी शादी

बार-बार के विवाद और पत्नी की जिद से तंग आकर कुंदन ने एक बड़ा फैसला लिया. उन्होंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे 'आजाद' करने का निर्णय लिया. रानी और गोबिंद ने कोर्ट में शादी रचाई. इस शादी में रानी का पहला पति कुंदन खुद खड़ा रहा और कानूनी प्रक्रिया में गवाह बना. रानी ने स्पष्ट कर दिया कि वह अब अपने प्रेमी के साथ रहेगी, जबकि उसके तीनों बच्चे पिता कुंदन के पास ही रहेंगे.

पहले पति कुंदन कुमार ने कहा, "जब वह मेरे साथ खुश ही नहीं थी और बार-बार जाना चाहती थी, तो मैंने उसे रोककर दुख देना सही नहीं समझा. वह गोबिंद के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी शादी करा दी."

प्रेमी को है वफादारी पर पूरा भरोसा

शादी के बाद रानी के नए पति (रिश्ते में भाई) गोबिंद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे दोनों एक-दूसरे को बहुत समय से जानते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें डर नहीं लगता कि रानी उन्हें भी छोड़ देगी, तो गोबिंद ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, "मुझे पूरा विश्वास है, अब रानी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी." वहीं रानी ने भी अपनी सफाई में कहा कि उसे कुंदन के साथ रहने में तकलीफ होती थी और वह गोबिंद के साथ ही अपना भविष्य देखती है.