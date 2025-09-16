वॉटर टैंक में जा गिरा हाथी, वन अधिकारियों ने ऐसे किया रेस्क्यू, वायरल Video देख लोग कर रहे तारीफ

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें हाथियों का रेस्क्यू किया जाता है. कभी हाथी किसी गड्डे में गिर जाते हैं तो कभी किसी जगह में फंस जाते हैं. अब हाथी के रेस्क्यू का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक हाथी, जो कि एक वॉटर टैंक में जा गिरा था और उसका रेस्क्यू करने के लिए तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट (Tamil Nadu Forest Team) के लोग पहुंचे थे. कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने हाथी को इस वॉटर टैंक से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. 29 सेकंड के इस रेस्क्यू वीडियो को आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. हाथी के इस रेस्क्यू वीडियो पर लोगों ने तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ की तारीफ की है.

देखें Video:

Swift action by the TN Forest Dept saved a female elephant that fell into a water tank in a tribal village in Coonoor,Nilgiris. The tank was broken open and the elephant safely returned to the forest. Kudos to DFO Ooty, Range Officer Coonoor & the entire team for the timely… pic.twitter.com/Hdxs9sITNP — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) September 12, 2025



वन अधिकारियों ने किया हथिनी का रेस्क्यू (Rescue Of Elephant Video)



वीडियो में आप देखेंगे कि एक हाथी पानी के टैंक में फंसा हुआ है और उसका रेस्क्यू करने के लिए कुछ तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेंबर आए हैं. हाथी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है. वह बहुत बेचैन नजर आ रहा है. वह बाहर आने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है. आईएएस महिला ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी होशियारी से एक फीमेल हाथी को बचाया, जो नीलगिरी के कुनूर में एक आदिवासी गांव के वॉटर टैंक में जा गिरी थी, टैंक को तोड़ा गया और हथिनी सुरक्षित बाहर आ गई, ठीक समय पर बचाव के लिए डीएफओ ऊटी, रेंज ऑफिसर कुन्नूर और पूरी टीम को बधाई'. हथिनी के वायरल रेस्क्यू वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

लोगों ने की वन अधिकारियों की तारीफ (Rescue Of Elephant Viral Video)



इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हाथी को बचाने के उनके समर्पण के लिए बधाई'. दूसरा लिखता है. 'गुड जॉब, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सही समय पर उस बचा लिया, भगवान आपका भला करे'. तीसरा यूजर लिखता है, 'जिस तरह से वन अधिकारी और स्थानीय लोगों ने हाथी से बात की, वह बहुत ही दिल को छू लेने वाला था, बहुत बढ़िया काम मैडम'. चौथे ने कहा, 'केरल में यह आम बात है, जहां ये बेचारे जीव अतिक्रमित कृषि भूमि के कुएं में गिर जाते हैं और जब वन विभाग उन्हें बचाने आता है तो लालची लोग विरोध करते हैं और लाखों रुपये की मांग करते हैं'.

गौरतलब है कि पिछले महीने ही, भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने एक वीडियो शेयर किया था. उस वायरल वीडियो में पश्चिम बंगाल में एक हाथी को रेल की पटरी पर भटकते हुए देखा गया था. क्लिप में, लोकोमोटिव पायलट ने स्थिति का तुरंत आकलन किया और हाथी से दूर ट्रेन रोक दी और वो चुपचाप जंगल की ओर चला गया.

