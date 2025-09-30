लड़की ने दिया Love Letter, लड़के ने सर जी से कर दी शिकायत, खत में लिखी बात सुनकर, मास्टर जी के उड़े होश!

स्कूल के दिनों की यादें हमेशा हंसी-मजाक और मासूमियत से भरी होती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मजेदार किस्सा वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने अपने सहपाठी को प्रेम पत्र लिखकर दे दिया. लेकिन लड़के ने उस पत्र को पढ़ने के बजाय सीधा सर जी से शिकायत कर दी. बच्चे ने खुद ही इस लव लेटर को पढ़कर अपने मास्टर जी को सुनाया भी. जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लव लेटर देखकर मास्टर जी भी हैरान

वायरल वी़डियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा लव लेटर लेकर आता है और सर जी को बताता है कि किसी दामिनी नाम की लड़की ने ये लव लेटर अमन को लिखा है. साथ में उसका दोस्त भी रहता है. अब अमन कौन है और दामिनी कौन है, इस बात का पता तो वीडियो में नहीं चल सका. लेकिन, ये लव लेटर काफी मज़ेदार होता है, जिसे जब बच्चा पढ़कर अपने टीचर को सुनाता है तो वो भी दंग रह जाते हैं. लव लेटर में लिखा होता है, आई लव यू अमन. माई जान... आलू का भरा पराठा. पानी से भरी ग्लास. अमन तेरी याद में न भूख लगे न प्यास. अमन अपना नंहर लिखा. अमन लवस दामिनी. ये लव लेटर देखकर तो मास्टर भी हैरान रह जाते हैं कि ये स्कूल में किसी लड़की ने लिखा है.

देखें Video:

Why girls never take the first step😭😭😭😭 pic.twitter.com/tEdIrMCBtt — ≽^• ˕ • ྀི≼ (@areeeyaaarrr) September 28, 2025

काश अब भी ऐसे खत लिखे जाते...

वीडियो में जिस तरह से बच्चा मास्टर जी को लेटर पढ़कर सुनाता है, वो वाकई काफी मजे़दार होता है. इस वीडियो को एक्स पर @areeeyaaarrr नाम के पेज से शेयर किया गया है. जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को अबतक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. यह घटना जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर हुई, लोगों ने इसे खूब पसंद किया. किसी ने इसे बचपन की यादों से जोड़ा, तो किसी ने इसे मासूम मोहब्बत की निशानी बताया. एक यूजर ने लिखा – “कितनी प्यारी मासूमियत थी हमारे स्कूल के दिनों में.” वहीं दूसरे ने कहा – “काश अब भी ऐसे खत लिखे जाते.”

मजाक में छुपा सबक

यह घटना भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसमें एक सबक भी है कि बचपन के रिश्ते कितने साफ-सुथरे और निश्छल होते हैं. आज जहां रिश्ते सोशल मीडिया चैट्स तक सीमित हो गए हैं, वहीं यह कहानी बताती है कि खत और शायरी का अपना अलग ही मजा है. यह किस्सा हमें याद दिलाता है कि बचपन की मासूमियत और सच्चाई हमेशा दिल को छू जाती है.

