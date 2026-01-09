3 लाख रु की नौकरी से 9 करोड़ की दौलत! ‘आम IT कर्मचारी’ की कहानी ने चौंकाया इंटरनेट

अक्सर करोड़पति बनने की कहानियों में विरासत, विदेश की नौकरी या बड़े स्टार्टअप्स के शेयरों का ज़िक्र होता है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी एक ऐसे ‘औसत IT प्रोफेशनल' की है, जिसने सिर्फ अनुशासित निवेश और धैर्य के दम पर 3 लाख रुपये सालाना सैलरी से 9 करोड़ रुपये की नेटवर्थ बना ली है.

खुद को बताया ‘Average IT Guy'

रेडिट पर शेयर किए गए एक पोस्ट में 47 वर्षीय IT प्रोफेशनल ने खुद को 'आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाला एक आम आदमी' बताया है. पोस्ट का कैप्शन है - मॉडेस्ट IT सैलरी से करोड़पति, मेरी पर्सनल फाइनेंस जर्नी.

उन्होंने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में ही निवेश शुरू कर दिया था और वर्षों तक उसी पर टिके रहे.

साल-दर-साल कैसे बढ़ी सैलरी और पोर्टफोलियो

पोस्ट के मुताबिक, उनकी फाइनेंशियल जर्नी कुछ इस तरह रही:

2005: सैलरी 3 लाख रु सालाना, कोई निवेश नहीं

2010: सैलरी 10 लाख रु, निवेश पोर्टफोलियो 10 लाख रु

2016: सैलरी 25 लाख रु, पोर्टफोलियो 1 करोड़ रु

2020: सैलरी 35 लाख रु, पोर्टफोलियो 2 करोड़ रु

2025: सैलरी 65 लाख रु, कुल नेटवर्थ 9 करोड़ रु

उन्होंने लिखा, असली कमाल 10–15 साल बाद दिखता है. मैं आज भी कई शेयर एक दशक से ज्यादा समय से होल्ड कर रहा हूं.

कहां लगाया पैसा, किससे किया परहेज़?

वर्तमान में उनका पोर्टफोलियो इस प्रकार है:

- 8 करोड़ रु- भारतीय शेयर और इक्विटी

- 1 करोड़ रु - म्यूचुअल फंड

- एक - खुद का रहने का फ्लैट

खास बात यह है कि उन्होंने ना तो ESOPs लिए, ना कोई विरासत मिली, ना विदेशी कमाई की और ना ही घर के अलावा रियल एस्टेट में निवेश किया. परिवार में पांच लोगों की ज़िम्मेदारी होने के बावजूद उन्होंने सादा जीवन अपनाया और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश तक नहीं किया.

इंटरनेट ने की जमकर तारीफ

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. लोग उनकी नियमित बचत, धैर्य और अनुशासन की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूज़र ने लिखा, आप भले खुद को साधारण कहें, लेकिन 2005 में 3 लाख रु की सैलरी काफी अच्छी थी. दूसरे ने कहा, शानदार! बचत, निवेश और कंपाउंडिंग की ताकत यही है. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा, आप आम आदमी हैं, लेकिन आपकी निरंतरता आपको खास बनाती है.

यह कहानी साबित करती है कि करोड़पति बनने के लिए असाधारण होना ज़रूरी नहीं है. जल्दी शुरुआत, लगातार निवेश और लंबे समय तक धैर्य - यही असली फॉर्मूला है. एक ‘औसत IT कर्मचारी' की यह यात्रा आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है.

(Disclaimer:यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर उपलब्ध यूज़र-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है. दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है और यह किसी निवेश सलाह का समर्थन नहीं करती.)

