ट्रेन में मैगी बनाती महिला का Video वायरल, रेलवे ने तुरंत लिया एक्शन, कहा- ये मजाक नहीं बड़ा खतरा है...

ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में केतली लगाकर मैगी बनाती महिला का वीडियो वायरल हुआ. रेलवे ने इसे खतरनाक और दंडनीय बताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

Woman cooks Maggi in Train: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला इंडियन रेलवे के एसी कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में केतली लगाकर मैगी बनाती नजर आ रही है. वीडियो सामने आते ही यात्रियों में हैरानी के साथ-साथ सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है.

खतरनाक और दंडनीय व्यवहार

वीडियो वायरल होते ही सेंट्रल रेलवे के आधिकारिक X हैंडल ने सख्त प्रतिक्रिया दी. पोस्ट में साफ लिखा गया कि ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक केतली का उपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है. यह न सिर्फ असुरक्षित और अवैध है बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है. रेलवे ने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकत आग लगने जैसी घटनाओं को जन्म दे सकती है और दूसरों की जान को खतरे में डाल सकती है.

रेलवे ने शुरू की कार्रवाई

सेंट्रल रेलवे ने बताया कि वीडियो में दिख रही महिला और वीडियो पोस्ट करने वाले चैनल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. रेलवे ने कहा कि ऐसा करना बिजली सप्लाई में बाधा डाल सकता है और ट्रेन के एसी व अन्य पोर्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है.

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी

यह पोस्ट X पर 65,000 से अधिक व्यूज़ पा चुकी है और लगातार चर्चा जारी है. एक यूज़र ने कमेंट किया- “ये हैक नहीं, खतरनाक हरकत है, सभी यात्रियों को समझना चाहिए.” दूसरे यूज़र ने लिखा- “अगर आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था.” रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ऐसी किसी भी गतिविधि को तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें, ताकि ट्रेन में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

