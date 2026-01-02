IND vs NZ: साल 2026 में विराट कोहली के निशाने पर होंगे ये तीन 'महारिकॉर्ड', सचिन तेंदुलकर का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' भी खतरे में

Virat Kohli Upcoming Records Will Break Sachin World R IND vs NZ: विराट कोहली के लिए 2025 का साल यादगार रहा. उन्होंने पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ IPL खिताब जीता और भारतीय टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की. साल के अंत में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की आखिरी वनडे सीरीज़ में दो शानदार शतक लगाकर फॉर्म में वापसी का संकेत दिया. ये साल विराट कोहली के करियर का एक और ऐतिहासिक साल बन सकता है. अगर उनकी फॉर्म बरकरार रहती है, तो क्रिकेट फैंस को कई नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकते हैं. 2026 कोहली के लिए और भी खास साबित हो सकता है, क्योंकि इस साल वह क्रिकेट में तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

तेंदुलकर के ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर विराट की नजर

टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली की नजर सबसे पहले साल की शुरुआत के साछ ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर रहेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 दिसंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में विराट दक्षिण अफ्रीका खिलाफ वाले प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके कोहली वनडे फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन से जलवा बिखेर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि के बेहद करीब पहुंच चुके हैं.

विराट अपने 28,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने से अब केवल 25 रन पीछे हैं. जैसे ही वह यह आंकड़ा पार करेंगे, वह ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे और पारियों के लिहाज से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का सबसे तेज 28 हजार इंटरनेशनल रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

28,000 इंटरनेशनल रन और टूट जाएगा सचिन का रिकॉर्ड

अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 से अधिक रन सिर्फ दो खिलाड़ियों ने बनाए हैं, महान सचिन तेंदुलकर ने 644 पारी में बल्लेबाजी करते हुए 28,000 रन पूरे किए और श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा ने 666 पारियों में 28,016 रन बनाए और 2015 में भारत के खिलाफ अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था.

IPL में 9000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी

IPL 2026 में विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका होगा. उन्हें टूर्नामेंट में 9000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 339 रन चाहिए. अभी तक कोहली ने 259 पारियों में 8661 रन बनाए हैं और वह IPL इतिहास के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिनके 7046 रन हैं. खास बात यह है कि कोहली ने अपने पूरे IPL करियर में सिर्फ RCB के लिए ही खेला है. पिछले तीन IPL सीज़न में वह हर बार 600 से ज़्यादा रन बना चुके हैं.

कोहली छुएंगे 15,000 वनडे रन का बड़ा आंकड़ा

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज़ बन सकते हैं. अभी तक यह रिकॉर्ड सिर्फ सचिन तेंदुलकर (18426 रन) के नाम है. वहीं विराट कोहली ने 296 पारियों में 14,557 रन बनाए है और 15 हजार वनडे रन के इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए 443 रन और चाहिए.

इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड

कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक बड़ी उपलब्धि के करीब हैं. टेस्ट, वनडे और T20I मिलाकर उन्होंने अब तक 623 पारियों में 27,975 रन बनाए हैं. अगर वह 42 रन और बना लेते हैं, तो वह कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. यह रिकॉर्ड वह 2026 में अपने पहले ही मैच में हासिल कर सकते हैं.