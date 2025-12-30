विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रेन छूटने से पहले पापा का आखिरी स्टंट! वायरल वीडियो ने बचपन की रेल यात्राएं याद दिला दीं

Train Journey Viral Video : एक वायरल वीडियो में भारतीय पिता का ट्रेन के साथ दौड़कर आखिरी पल में चढ़ना लोगों के दिल को छू रहा है. यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि उन यादों का दरवाजा है, जहां हर ट्रेन यात्रा में पापा की मौजूदगी सबसे बड़ी हिम्मत होती थी.

Read Time: 3 mins
Share
ट्रेन छूटने से पहले पापा का आखिरी स्टंट! वायरल वीडियो ने बचपन की रेल यात्राएं याद दिला दीं
ट्रेन चलने से पहले प्लेटफॉर्म पर पापा का 'लास्ट मिनट स्टंट', वीडियो हुआ वायरल

Indian Father Train Stunt: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक इमोशनल कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लाखों लोग अपनी बचपन की ट्रेन यात्राओं में लौट गए हैं. वीडियो में एक भारतीय पिता अपनी बेटियों को ट्रेन में बैठाने के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन्हें खिड़की से हाथ हिलाकर विदा करते नजर आते हैं. ट्रेन के रवाना होने से पहले पिता आराम से चलते दिखते हैं, जबकि बेटियां उन्हें लगातार देखती रहती हैं. वीडियो पर लिखा टेक्स्ट इसे 'भारतीय पिताओं का जरूरी ट्रेन स्टंट' बताता है, जिसने लोगों की इमोशन को सीधा छू लिया.

ये भी पढ़ें:-धुरंधर की दीवानी हुई पाकिस्तानी महिला पुलिस...तिलक लगाकर सीक्रेट स्पाय वाली ट्रेंड रील

ट्रेन चलने लगी, बेटियों की चिंता बढ़ी (Indian Father Train Stunt)

जैसे ही ट्रेन धीरे-धीरे गति पकड़ती है, बेटियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, तभी पिता प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ-साथ दौड़ते हैं और हल्की मुस्कान के साथ आखिरी पल में ट्रेन में चढ़ जाते हैं. यह पल भले ही आम हो, लेकिन भारतीय परिवारों के लिए बेहद खास और भरोसे से भरा होता है.

कहां से आया वीडियो और किसने किया शेयर? (Viral Video on Social Media)

यह वीडियो पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, जिसके बाद इसे एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के अधिकारी अनंत रूपनागुडी ने शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कितने लोग हैं जो अपने पापा को हर ट्रेन यात्रा में ऐसा करते हुए पहचानते हैं?' बस यही एक लाइन लोगों को अपनी यादों से जोड़ गई.

ये भी पढ़ें:-चेहरे पर साबुन नहीं, गोमूत्र! विदेशी गोरी मैम का ये प्रयोग देख हिल गया इंटरनेट

'क्लासिक इंडियन डैड मोमेंट' क्यों कह रहे लोग (Classic Indian Dad Moment)

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन भावनाओं से भर गया. कई यूजर्स ने लिखा कि उनके पिता भी हर सफर में ऐसा ही किया करते थे. लोगों का कहना है कि पहले ट्रेन यात्रा सिर्फ सफर नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताया गया एक यादगार अनुभव होती थी. यह वायरल ट्रेन वीडियो बताता है कि छोटे-छोटे पल कैसे जिंदगी भर की याद बन जाते हैं. भारतीय पिताओं का यह 'आखिरी स्टंट' आज भी उतना ही भरोसे और प्यार से भरा है, जितना सालों पहले था.

ये भी पढ़ें:-यहां हो रही बिना कपड़ों के न्यू ईयर पार्टी की तैयारी...नाच-गाना, ड्रिंक्स और नो क्लोथ्स थीम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Train Journey Viral Video, Indian Father Train Stunt, Indian Fathers, Train Journeys, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now